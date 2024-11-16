6歲小英雄為流浪貓找家　無畏寒風路邊擺攤　結局太暖心很有愛

在這個全國都大幅降温的深秋，人們裹緊了外套，行色匆匆，但在湖南邵陽的街頭，卻上演着温情的一幕，看得人心裏暖暖的。



一個剛滿6歲的小男孩，為了給三隻流浪小奶貓找到新家，在地上支起了一個簡陋的攤位。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

6歲小英雄為流浪貓找家（波奇網提供）

6歲小英雄為流浪貓找家（波奇網提供）

這是我撿的貓，可是我才幼兒園畢業，沒有工作，沒錢養牠們。希望好心人收養，免費。

6歲小英雄為流浪貓找家（波奇網提供）

據孩子的父母説，小朋友在野外撿到了三隻小奶貓之後，第一反應是帶回家養。但是和孩子溝通之後，他也想到自己還小，還沒有能力養大貓咪，於是想到了給貓咪找主人的辦法。孩子主動提出可以去路邊擺攤，尋找合適的領養人，父母也很支持孩子這樣善良的舉動。

6歲小英雄為流浪貓找家（波奇網提供）

連一個剛幼兒園畢業的小朋友都知道養寵物不能憑一時衝動，要評估自己的能力，決定養了就要為小生命的一輩子負責。

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對比那些隨意棄養寵物的成年人，更加能感受到孩子這一顆赤子之心的珍貴。

在小男孩的努力下，圍觀的路人越來越多，這個故事也迎來了一個暖心的結局：三位好心的小姐姐被小男孩打動，決定給小奶貓一個家。

6歲小英雄為流浪貓找家（波奇網提供）

小男孩依依不捨地叮囑姐姐們，要好好地對待小貓咪哦，而姐姐們也大方地對小男孩説，以後可以經常來看小貓咪。

這則新聞實在太美好啦！忍不住淚目~

讓人感動的不僅僅是善良的小男孩和收養貓咪的小姐姐們，還有小男孩的父母。果然最好的教育就是言傳身教，有這樣善於理解和引導孩子的父母，相信這個小男孩未來的人生之路也會光明而燦爛。

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