大愛黑狗偷偷收留流浪貓咪　更將糧食分予給牠：養在一起雙倍快樂

一名網友發現自己家養的黑狗自己瞞著飼主偷偷收留一隻流浪貓，會假裝趕走貓咪發出低吼，等到附近沒有人類出現的時候，再示意貓咪過來吃自己的糧食，還會幫小貓咪打掩護把風，溫馨的行為讓不少網友大讚。



小紅書一名網友「咦邇叄」日前貼出一篇文章，表示外婆家養的米克斯黑狗「豆豆」最近行為非常反常，仔細一看才發現牠竟然偷偷瞞著飼主收留了一隻流浪貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網民發現自己家養的黑狗偷偷收留一隻流浪貓，更會假裝趕走貓咪發出低吼，等到附近沒人時，又會示意貓咪過來吃自己的糧食。（小紅書@咦邇叄）

聰明的豆豆會假裝趕走貓咪發出低吼，等到附近沒有人類出現的時候，再示意貓咪過來吃自己的糧食，還會幫小貓咪打掩護把風。

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原PO表示，豆豆當初是被人丟棄在路邊的米克斯浪犬，是外婆看牠可憐就收編回家，只是沒想到牠竟然會把自己的飯給流浪貓吃，非但不欺負流浪貓還會保護牠，

也許是因為自己曾經流過浪，所以看到其他流浪動物於心不忍吧，我們都已經知道這件事情，但就是秉持看破不說破的態度。

豆豆暖心的行為在網路上吸引超過萬人朝聖，網友留言表示：

「很多人都以為狗會欺負貓咪，但很多狗狗就是因為自己流浪過，所以才會保護貓咪」、

「我家狗也是，之前牠趁我不注意的時候也會偷偷照顧浪貓」、

「好有愛的狗狗」、

「如果你外婆家環境許可的話就收編貓咪吧，貓狗感情好的話養在一起是雙倍的快樂」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】