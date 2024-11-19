小貓咪與主人失散　流浪時避過火災與嚴寒　5年後終於覓得新歸宿

上個月，網友@Emily_Art 正要進屋的時候，突然有一隻小貓衝了過來，一開始她還以為是自家的兩隻貓，後來發現是一隻陌生小咪。



這隻小貓很瘦，戴著一個破爛的項圈，項圈上有個銀吊墜，一面寫著「Ginger」，另一面則是電話號碼。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這隻瘦弱的小貓，突然來到家中。（x@Emily_Art）

意識到這是一隻走失的小貓，網友立刻根據銘牌上的電話撥打了過去。

在貓咪身上的小牌子，找到了牠主人的電話。（x@Emily_Art）

電話很快接通，對方還真是Ginger的主人。

據Ginger的主人描述：當初她和父母一起養了這隻貓，但5年前貓已經丟了，再也沒能找到。

現在他們都分別搬家到了很遠的地方，不太可能來接Ginger，所以希望網友能夠給Ginger找個新家。

流浪了５年的貓咪，終於有一個永遠的家：

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儘管如此，網友也不太確定自己能收留Ginger，她想照顧貓貓到身體健康，然後再給牠找個新家。

卻不成想，在和貓貓的相處過程中，她越發心軟。

為了了解更多關於Ginger的訊息，她發帖求助，希望知情人透露一下貓貓這5年的生活軌跡。

能知道的是：小貓一直在華盛頓州斯波坎（Spokane）附近流浪，牠躲避了野生動物，逃過了火災和嚴寒，無比艱難而孤獨地活了下來。

網友很心疼，決定收養牠。

更好的消息傳來：Ginger沒有傳染病，性格溫順很適合家養。

網友家的兩隻小貓也接受了牠。

就這樣，流浪了5年的Ginger終於找到了自己的歸宿~

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