白貓媽媽的深情託付　為孩子有更好未來與小貓泣別：為什麼不要我

一隻白貓媽媽因為信任長期餵食自己的人類，便叼來唯一的孩子託付給眼前信任的人，沒想到小貓不知道媽媽為什麼要拋棄牠，看到媽媽託孤後走遠，小貓立刻追上去，結果母貓心意已決就快速跑走，小貓因為追趕不上母貓難過的在原地哭泣。



大陸微博最近流傳一段短片，一名女子長期餵食住家附近的一隻白色雌性流浪貓，已經當媽的白貓因為信任眼前的女子，便將唯一的孩子帶來託付給女子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

白貓因為信任眼前的女子，便將唯一的孩子帶來託付給女子。（youtube@youzhua）

只見女子蹲在地上友好的歡迎小貓，白貓叼來孩子後立刻將孩子給推了出去，示意小貓投入眼前信任的人類的懷抱。

點擊圖片看這感人貓咪小故事：

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可是小貓完全不願意離開媽媽，往前走了幾步路後因為害怕，又轉過頭回去找媽媽，白貓見狀立刻加速逃跑，小貓也立刻追上去，但終究跑不過媽媽，難過待在原地哭泣，就像是在說「為什麼媽媽不要我了」。

影片在網路上吸引萬名網友觀看，網友留言表示：

「這隻流浪貓把自己的孩子送給人類養，這得有多信任人類了」、

「小貓不明白為什麼媽媽不要牠，但媽媽卻知道只有給人類養才能過上好生活」、

「母貓寧可犧牲自己的幸福也要換孩子周全，所有物種的母愛都是真的」、

「可以的話連同母貓一起收編吧，看母貓選擇自己流浪太揪心了」。



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