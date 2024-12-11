頑皮德牧不想回家 在家門外與主人玩起「捉依因」遊戲：主人怒吼
撰文：狗與愛的世界
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這天，德國牧羊犬「娜拉」（Nala）在發現散步時間即將結束時，直接就跟女主人在門口玩起了「鬼抓人」的遊戲，東躲西閃就是不讓媽媽牽到自己。
女主人被耍了好幾次後，直接氣壞了，忍不住大聲怒吼着愛犬的名字。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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結果沒想到的是，音量大到竟然吸引到了鄰居「查」的注意，他覺得有趣便錄下了這段好笑的互動，並分享到了網上。
許多人看到後紛紛評論：
「記住，這位女士與它的狗已經散了很久的步。」
「每次都快抓到了哈哈。」
「每個狗主人都會經歷過的事哈哈。」
「我懂，我家狗也這樣。」
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