13歲黑狗與主人久別重逢　認出瞬間秒撲倒對方　畫面超感人溫馨

網友@moliday66 家養了只13歲的黑色狗狗，名叫瓦倫蒂娜(Valentina）。



這天，瓦倫蒂娜從家門出來後，突然看到了一個熟悉又陌生的身影，牠不自覺變得小心翼翼，皺着眉頭不斷打量。

狗狗皺著眉頭，認不出家裏的「陌生人」。（tiktok@moliday66）

伴隨着腳步越來越近，瓦倫蒂娜的尾巴也慢慢搖了起來，接着搖動的速度越來越快，因為，牠發現這人正是自己朝思暮想的爸爸！

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瓦倫蒂娜鑽進了爸爸的懷中，不斷激動地幫對方洗臉，與一開始的謹慎截然不同。

這個擁抱，真是滿滿的愛意呀！（tiktok@moliday66）

網友表示，瓦倫蒂娜平常最喜歡的人就是爸爸了。但無奈，前陣子，爸爸必須到海外出差6個月，因此這期間瓦倫蒂娜都沒有見到爸爸。

或許是不敢相信朝思暮想的爸爸就出現在面前，所以牠一開始才會這麼的小心翼翼。

嗚嗚嗚畫面真的好溫馨！

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