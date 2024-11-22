老狗和小貓成了忘年之交 一見如故護航陪玩 尾巴變逗貓棒不生氣
撰文：貓與愛的世界
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美國的一位網友養了一隻叫做「杜克（Duke）」的大型犬，她本不打算養其他寵物的，但撿了只很需要照顧的小貓，所以莫名其妙就二胎了。
儘管是做好事才將這隻取名為「斯考特（Scout）」的貓帶回家，但她還是很糾結，怕狗不喜歡貓貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
令人沒想到的是：原本對貓不敢興趣的杜克，竟然對斯考特一見鍾情。
杜克似乎意識到小貓是一個需要格外關心照顧的幼崽，於是主動成為了護衛，每天都陪伴在貓咪左右。
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而小貓面對這個比自己大了好幾倍的狗，也不害怕，還特別親近。
於是，經常能看見一貓一狗一起散步。
貓貓會玩狗狗的尾巴~
甚至，狗狗還主動給貓當墊子，特別和諧友愛。
網友說：
就感覺像是命中註定一樣，以前從來都沒有想過要養的貓，從天而降來我的家裏，還跟狗狗的感情那麼好，幸福翻倍了。
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