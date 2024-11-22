老狗和小貓成了忘年之交　一見如故護航陪玩　尾巴變逗貓棒不生氣

美國的一位網友養了一隻叫做「杜克（Duke）」的大型犬，她本不打算養其他寵物的，但撿了只很需要照顧的小貓，所以莫名其妙就二胎了。



儘管是做好事才將這隻取名為「斯考特（Scout）」的貓帶回家，但她還是很糾結，怕狗不喜歡貓貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一個眼神接觸，牠們成了好朋友。（instagram@three.white.barns）

令人沒想到的是：原本對貓不敢興趣的杜克，竟然對斯考特一見鍾情。

杜克似乎意識到小貓是一個需要格外關心照顧的幼崽，於是主動成為了護衛，每天都陪伴在貓咪左右。

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而小貓面對這個比自己大了好幾倍的狗，也不害怕，還特別親近。

於是，經常能看見一貓一狗一起散步。

貓貓會玩狗狗的尾巴~

尾巴竟成了逗貓棒？（instagram@three.white.barns）

甚至，狗狗還主動給貓當墊子，特別和諧友愛。

讓小貓躺在身上也不生氣。（instagram@three.white.barns）

網友說：

就感覺像是命中註定一樣，以前從來都沒有想過要養的貓，從天而降來我的家裏，還跟狗狗的感情那麼好，幸福翻倍了。

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