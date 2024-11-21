剛學會走路的小主人想帶拉布拉多犬去散步 狗狗一臉疑惑：你行？
撰文：狗與愛的世界
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網友@takochan_aus 家裏養了只拉布拉多犬，名叫「Tako-chan」。
這天，她驚訝的發現，自己不到1歲的兒子竟然主動拉起了狗繩，想要牽着Tako-chan出去散步。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
從畫面中就可以看到，小朋友個頭小小的，邁着還不夠穩健的步伐牽着旁邊體型壯碩的Tako-chan。
搞笑的是，雖然Tako-chan的表情十分疑惑，但還是非常心甘情願地給小主人牽。
親人拉布拉多犬的生活日常：
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有不少鏟屎官都會擔心孩子出生後，和大狗狗相處會被攻擊，因此都會選擇送養或丟棄。
但其實，小主人和狗狗是完全可以一起成長的！
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