剛學會走路的小主人想帶拉布拉多犬去散步　狗狗一臉疑惑：你行？

網友@takochan_aus 家裏養了只拉布拉多犬，名叫「Tako-chan」。



這天，她驚訝的發現，自己不到1歲的兒子竟然主動拉起了狗繩，想要牽着Tako-chan出去散步。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小主人拿起狗繩，要帶狗狗去散步。（x@takochan_aus）

從畫面中就可以看到，小朋友個頭小小的，邁着還不夠穩健的步伐牽着旁邊體型壯碩的Tako-chan。

搞笑的是，雖然Tako-chan的表情十分疑惑，但還是非常心甘情願地給小主人牽。

汪星人一臉疑惑（x@takochan_aus）

汪：你真的能走路了？（x@takochan_aus）

親人拉布拉多犬的生活日常：

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有不少鏟屎官都會擔心孩子出生後，和大狗狗相處會被攻擊，因此都會選擇送養或丟棄。

但其實，小主人和狗狗是完全可以一起成長的！

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】