偶遇流浪狗並決定收養　沒想到牠靠1舉動報恩　讓全家人逃過火災

根據《The Dodo》報導，美國一名女子在颶風過境後跟著動保團體分送物資，路途中遇到一隻相當有緣的狗狗「拉斯蒂」（Rusty）決定收編牠。某天睡覺時拉斯蒂突然變得相當焦躁，原來是發現家中起火想要叫醒一家人，女子因此帶著小孩幸運逃過一劫，若是沒有拉斯蒂的提醒，情況可能完全不一樣。



報導指出，蓋比·班農（Gabby Bannon）在海倫颶風（Hurricane Helene）肆虐過後，和動保團體前往其他州，分送物資以及送交部分流離失所的狗狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

班農表示，當時他正幫忙把狗狗們裝進籠，其中拉斯蒂對於狗籠特別恐懼，因此決定讓牠坐在車內，兩人也因此結下不解之緣，

「我知道牠會成為我們家的一份子」。

一名女子好心收編浪浪，幾周後家裡發生火災，汪星人「報恩」叫醒一家人成功脫困。（Gabby Bannon）

很快地拉斯蒂和班農的小孩以及貓咪處得相當愉快，班農萬萬沒想到這隻看起來有些膽小的傢伙，某天竟然拯救了一家人。

有天清晨班農一家人都在睡覺，唯獨拉斯蒂顯得異常焦躁不安，無論怎麼安撫但都沒有用，甚至還不斷咬著班農的衣服袖子，讓他快要有些不耐煩。

不久後班農聞到家中傳來電器燒焦的味道，一下樓打開門卻發現房子瞬間充滿煙霧，煙霧探測器意外失靈導致濃煙漫布，班農立刻帶著孩子和拉斯蒂往外跑。

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確認小孩及狗狗平安後，班農又衝回屋內尋找她的貓咪，並發現了煙霧的來源，成功用滅火器撲滅故障的插座，及時控制住損失，幸運的是沒有任何家人受到傷害。班農表示，當天晚上拉斯蒂靠著自己的努力得到了一頓豐盛的牛排大餐，無法想像如果沒有拉斯蒂的「報恩」，如今一家人會是怎麼樣的情況。

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