老狗憑1方法 獨走16公里找生病主人 網民感動：牠眼裡只有妳
撰文：TVBS新聞網
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毛孩跟主人的愛是雙向奔赴的！日前中國一名女子因身體不適，獨自前往醫院看病，不料狗狗擔心主人許久未歸，竟化身「忠犬小八」靠著氣味苦苦追尋「16公里」，最後驚喜出現在病床前陪伴主人。
根據陸媒報導，一名女子與愛犬獨自生活，日前因身體突然不適，獨自前往醫院就醫，不料打完針後，被告知需住院一段時間，只能暫時留愛犬在家，然而正在病床上休息的女主人，竟在門口驚喜看見愛犬的身影。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
平時一起生活的狗狗「叮噹」，可能擔心主人許久未歸人，竟獨自跑出家門，僅靠路途留下氣味，苦苦追尋「16公里」跑到醫院，平安見到女主人後，露出燦爛笑容，十分開心地狂搖尾巴，陪著女主人出院。
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女主人的姪女記錄下感人的瞬間，PO上網後立刻引起熱議，網友紛紛表示：
「狗狗的眼裡只有妳」、
「根本忠犬小八」、
「有些小孩都不一定做得到」。
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