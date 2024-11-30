禿毛流浪狗遭村民趕走　抓捕後才知牠是珍稀動物：身價高到惹不起

一座農村的村民發現一隻全身禿毛的醜陋流浪狗在路上向人類乞食，但村民們嫌牠醜陋不吉利，紛紛拿棍棒驅趕，有熱愛動物的民眾看不下去，便向浪浪救助團體求救，沒想到專業人員趕往現場一看，發現這隻浪犬根本不是狗。



綜合陸媒報導，大陸武漢香江新村的村民發現一隻全身禿毛的黑色流浪狗出現在路上，浪犬疑似很久沒有吃東西，見到人類出現就會乞食，但不少村民嫌棄這隻浪汪很醜、毛色又黑漆漆不吉利，因此被很多民眾拿棍棒驅趕，有村民看不下去通報當地流浪動物救助團體前來拯救這隻可憐的狗狗性命，結果專家趕到現場才發現這隻浪犬根本不是狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一座農村的村民發現一隻全身禿毛的醜陋流浪狗在路上向人類乞食，但村民們嫌牠醜陋不吉利，紛紛拿棍棒驅趕。（微博）

武漢市小動物保護協會會長表示，起初他們派志工過去查看這隻浪犬的狀況，發現牠皮膚病非常嚴重，但抓捕到牠的時候才發現根本不是狗，而是一隻十分瘦弱的「銀黑狐」，立刻將這隻可憐的動物轉移到野生動物中心照顧。經過野生動物中心人員的細心照料後，銀黑狐逐漸恢復健康，原本因為嚴重皮膚病掉落的毛髮也重新長回來。

日前銀黑狐身體健康狀況恢復良好，武漢野生動物中心便找了森林將其野放，儘管銀黑狐看起來有點像是黑狗，但只要仔細看就能分辨不同。

為了避免有人去干涉野生動物生存，這隻銀黑狐是協會員工秘密帶到樹林裡放生的，後續為了方便追蹤銀黑狐生態有在牠身上裝上追蹤器，也會固定派人前往森林餵食。

銀黑狐起源於北美洲的阿拉斯加和西伯利亞東部地區，是赤狐的基因突變種，經過100多年的人工飼養馴化，適合人工養殖，由於相貌十分端正，被稱呼為「網紅臉狐狸」，是不少有錢人與特寵愛好者喜歡的寵物，一隻通常要價不斐。

過去曾在山東青島有民眾目擊大量銀黑狐出現，推測是人工飼養後被放生到野外。

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