小臘腸狗到店裏挑選玩具 最終選了隻與自己體型最相近的？很可愛
撰文：狗與愛的世界
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這天，網友帶着自家的臘腸犬去逛超市。
而當走到玩具區域，看到一隻玩具恐龍後，小傢伙是徹底走不動道了。牠開心的上蹦下跳，努力暗示主人自己想要這個。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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雖説體型不太匹配，但看在孩子這麼喜歡的份上，網友也是果斷安排。
而狗子呢，在如願以償後也是開心壞了，立馬就迫不及待的跟新玩具玩在了一起。
更有意思的是，就是説，難道小臘腸是按照自己的樣子選的玩具嗎？
因為不管是體型還是比例，簡直可以説是一個模子刻出來的！
媽媽醬，我們像嗎？
小臘腸狗與恐龍玩具的後續故事：
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這畫面也是看的讓人心暖暖啊～
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