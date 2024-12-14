小臘腸狗到店裏挑選玩具　最終選了隻與自己體型最相近的？很可愛

撰文：狗與愛的世界
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這天，網友帶着自家的臘腸犬去逛超市。

而當走到玩具區域，看到一隻玩具恐龍後，小傢伙是徹底走不動道了。牠開心的上蹦下跳，努力暗示主人自己想要這個。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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雖説體型不太匹配，但看在孩子這麼喜歡的份上，網友也是果斷安排。

而狗子呢，在如願以償後也是開心壞了，立馬就迫不及待的跟新玩具玩在了一起。

更有意思的是，就是説，難道小臘腸是按照自己的樣子選的玩具嗎？

因為不管是體型還是比例，簡直可以説是一個模子刻出來的！

媽媽醬，我們像嗎？

小臘腸狗與恐龍玩具的後續故事：

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這畫面也是看的讓人心暖暖啊～

汪：媽媽醬，我們像嗎？（instagram@dachshundgrams）

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】

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