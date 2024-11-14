狗狗骨折遭拋棄　強忍著痛狂奔追主人車背影令人鼻酸：沒力才停下

一名飼主開車帶愛犬到動物醫院的停車場，原本狗狗以為是要來散步的，結果飼主示意狗狗先下車後，頭也不回的立刻加速逃逸，狗狗本身一條腿骨折，知道自己追不上飼主還是拼命去追，直到真的沒力才停下。



根據The Dodo報導，美國喬治亞州（Georgia）一名車主載著愛犬到一間動物醫院的停車場，飼主先讓狗狗下車。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一名飼主開車帶愛犬到動物醫院的停車場，原本狗狗以為是要來散步的，結果飼主示意狗狗先下車後，頭也不回的立刻加速逃逸，狗狗本身一條腿骨折，知道自己追不上飼主還是拼命去追，直到真的沒力才停下。（Humane Society for Greater Savannah）

本來白狗以為只是普通的散步，豈料飼主卻沒有跟著下車，反而是迅速將車門關上並加速逃逸，狗狗這才發現自己被飼主丟棄，儘管有一隻腳受傷，但牠還是跛著腳追在車後狂奔，直到真的跑不動才落寞的停下來。

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VCA大薩凡納動物醫院（VCA Greater Savannah Animal Hospital）負責人表示，這隻被丟棄的米克斯白狗名叫崔頓（Triton），牠的飼主疑似因為狗狗骨折受傷付不起醫藥費，竟然狠心的把牠載到動物醫院停車場丟棄，從醫院停車場的監視錄影器可以看到，崔頓一開始還很開心，過沒多久發現飼主駕車揚長而去，儘管一隻腳骨折仍然艱難的用僅剩的三隻腳狂追，無奈身受重傷沒辦法追上車。

事後動物醫院的護理師與獸醫暫時收養了被拋棄的崔頓，並為其細心治療骨折受傷的腿，也給牠打上石膏希望可以早日復原。

（Humane Society for Greater Savannah）

目前崔頓被安置在動保團體「大薩凡納人道協會」（Humane Society for Greater Savannah）的收容所內，所長非常積極的幫牠找尋寄養家庭，如今已經找到了新主人，現在已經有了個溫暖的家，再也不用在路上帶傷流浪。

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