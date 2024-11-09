狗狗為主人守墓2年不願離開　幸得好心人收養讓牠獲新生：忠犬

中國江西省上饒的一名狗主人去世後，狗狗堅持在主人墓地守護2年，知情人稱附近村民一度將牠收留，但牠還是會跑到墓地，「因為牠很忠誠，給牠取名忠寶。」



忠犬「忠寶」為主人守墓2年。（抖音）

據中國媒體《南昌晚報》10月31日報導，「忠寶」在主人2年前去世後一直守護墓地不離不棄，雖然當地村民一度收養牠，但牠還是會跑去主人的墓前。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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據抖音博主「贛鄱傑哥」介紹，「忠寶」平時都在主人墓前睡覺，餓了才下山找吃的，並因為生活條件惡劣一度患上嚴重的皮膚病，原本黑白相間的毛髮脫落大半，渾身血跡斑斑模樣十分可憐。面對好心人送上的食物，「忠寶」狼吞虎咽，顯然被餓壞了。

「忠寶」被救助站發現時患有嚴重的皮膚病。（抖音）

當地動物救助站接到報告後，將「忠寶」帶去動物醫院，經過半年治療，目前牠的身體已基本恢復健康。

目前「忠寶」已恢復健康。（抖音）

「忠寶」的故事登上新浪微博熱搜後，有中國網友分享類似故事：

「我外婆去世，她養的狗也在她墳前待了兩三年，還生了一窩狗崽子。」

「想起我家狗狗了，也是一直守在我爸爸的墳地兩年。」



還有許多網友留言表示感動：

「看哭了。」「好忠誠的毛孩子。」

「想到忠犬八公的故事。」

「希望能有個好主人善待牠。」



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