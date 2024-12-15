當小貓咪跟著3隻柴犬一起生活時 每天都熱鬧到快要拆天：太可愛
撰文：貓來了
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在日本，有一位鏟屎官養了三隻柴犬，分別是黑柴、白柴和一隻茶色的赤柴。
左邊的叫saki，中間的叫hazuki，右邊的叫ibuki。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
這三隻柴柴的日常就是在家吃吃睡睡，在外陪鏟屎官遊山玩水。
端端正正地坐在飯碗前面，等鏟屎官下令開飯。
3隻柴犬加上1隻貓，這樣的生活實在充滿樂趣：
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外出遊玩拍照時也是很會擺pose。
今年，這個幸福的家庭又增加了一名新成員！一隻可愛的小美短kiki！
對於kiki的到來，柴柴們非常開心，kiki也絲毫不害怕。
從此，小奶喵和三隻柴犬保鏢的幸福生活就開始了。
要親親。
要抱抱。
要抱着尾巴才睡覺覺。
告訴你一個秘密哦，鏟屎官他……
千金大小姐和她的三個保鏢。
隨着一起生活的時間越來越長，貓咪和柴柴們也越來越像。
ibuki玩起了kiki的逗貓棒，不亦樂乎：
三隻柴柴也學會了kiki的農民揣，一家人就是要整整齊齊！
kiki也學會了乖乖地和三隻柴柴一起，等鏟屎官開飯。
當kiki長大一點之後，鏟屎官帶着牠和柴柴一起出門，拍照的畫風變成了這樣。
按身高排列成wifi~
穿上定製的衣服，可可愛愛一家人！
三隻柴柴和一隻小貓就這樣幸福地生活着，不得不説，每個小傢伙都很有鏡頭感呢！
估計從小和三隻柴柴一起長大的kiki，早就把自己也當成狗狗了吧
確認過眼神，這就是我羨慕的生活，你檸檬了嗎？
不過，三隻狗和一隻貓，這個鏟屎官每天要鏟多少屎呢？
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