當小貓咪跟著3隻柴犬一起生活時　每天都熱鬧到快要拆天：太可愛

在日本，有一位鏟屎官養了三隻柴犬，分別是黑柴、白柴和一隻茶色的赤柴。



左邊的叫saki，中間的叫hazuki，右邊的叫ibuki。（instagram@saki.ibuki.hazuki）

左邊的叫saki，中間的叫hazuki，右邊的叫ibuki。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這三隻柴柴的日常就是在家吃吃睡睡，在外陪鏟屎官遊山玩水。

端端正正地坐在飯碗前面，等鏟屎官下令開飯。

3隻柴犬加上1隻貓，這樣的生活實在充滿樂趣：

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外出遊玩拍照時也是很會擺pose。

今年，這個幸福的家庭又增加了一名新成員！一隻可愛的小美短kiki！

小美短kiki！（instagram@saki.ibuki.hazuki）

對於kiki的到來，柴柴們非常開心，kiki也絲毫不害怕。

從此，小奶喵和三隻柴犬保鏢的幸福生活就開始了。

要親親。

要親親。（instagram@saki.ibuki.hazuki）

要抱抱。

要抱抱。（instagram@saki.ibuki.hazuki）

要抱着尾巴才睡覺覺。

要抱着尾巴才睡覺覺。（instagram@saki.ibuki.hazuki）

告訴你一個秘密哦，鏟屎官他……

告訴你一個秘密哦，鏟屎官他……只愛我~（instagram@saki.ibuki.hazuki）

千金大小姐和她的三個保鏢。

千金大小姐和她的三個保鏢。（instagram@saki.ibuki.hazuki）

隨着一起生活的時間越來越長，貓咪和柴柴們也越來越像。

ibuki玩起了kiki的逗貓棒，不亦樂乎：

逗貓棒對柴犬來說也很好玩。（instagram@saki.ibuki.hazuki）

三隻柴柴也學會了kiki的農民揣，一家人就是要整整齊齊！

kiki也學會了乖乖地和三隻柴柴一起，等鏟屎官開飯。

當kiki長大一點之後，鏟屎官帶着牠和柴柴一起出門，拍照的畫風變成了這樣。

按身高排列成wifi~

按身高排列成wifi（instagram@saki.ibuki.hazuki）

穿上定製的衣服，可可愛愛一家人！

小貓咪要站C位，就讓讓牠吧！（instagram@saki.ibuki.hazuki）

三隻柴柴和一隻小貓就這樣幸福地生活着，不得不説，每個小傢伙都很有鏡頭感呢！

估計從小和三隻柴柴一起長大的kiki，早就把自己也當成狗狗了吧

確認過眼神，這就是我羨慕的生活，你檸檬了嗎？

不過，三隻狗和一隻貓，這個鏟屎官每天要鏟多少屎呢？

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】