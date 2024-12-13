黑白足球貓成網上熱話　被指是人為染色　主人決定這樣做澄清釋疑

貓的花色有很多種，什麼烏雲蓋雪、金被銀牀、雪裏拖槍......這些古代人掛嘴邊的花色我們也經常見。



但你見過足球花色的貓嗎？⚽️

前不久小紅書網友@世界唯一足球貓娜美 曬出了她家的足球寶貝↓↓►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

請問，牠在cosplay足球嗎？

足球：找到失散多年異父異母的兄弟了！

一開始我也不信，這貓身上的黑斑點不是用圓規畫的？！

還有網友評論，

這個花色太危險了，總想踢上一腳！

網民評論（貓來了提供）

是啊，大小如此均勻的黑點，怎麼看都不像是天然的。

於是評論區就開始有人懷疑博主虐貓，故意給貓染色。

（貓來了提供）

網民評論（貓來了提供）

網民評論（貓來了提供）

面對懷疑和惡意的攻擊，博主不得不當眾給貓洗澡......

據博主透露，其實貓咪是一隻狸花貓，就是在光線不充足的情況下花紋不太明顯，拍出來就很像黑色。

貓主親自回應（貓來了提供）

在光線充足的情況下，才能看清身上的狸花花紋。

足球貓來了（貓來了提供）

其他特殊顏色的貓咪：紅色貓

故意給貓染色的的行為我們不提倡，但自己給自己的染頭的貓，人類可就管不着了！來看這隻小粉貓！

喵星人替自己染色（貓來了提供）

有位網友在五台山，偶遇過一隻顏色變異的貓，只見牠通體公主粉。

喵星人替自己染色（貓來了提供）

一開始網友以為有人虐貓，但近距離觀察很久，也沒看到這貓身上有受傷。

喵星人替自己染色（貓來了提供）

網友將這隻貓的視頻照片發到網上，五台山粉色貓咪，就這樣在網絡上躥紅！很多網友覺得是哪個壞心眼的遊客給貓染的。

本想着站在道德的的制高點上，為不會講話的小貓咪討回公道！

然而就有知情的遊客透露：這是貓自己在紅牆上蹭的。

應該是蹭到牆上掉色了（貓來了提供）

因為五台山上的廟大多都是紅牆，加上貓喵都有蹭癢的習慣，久而久之，就在無意間給自己“染了頭”！

還有網友透露，自己在五台山還見過一隻小紅狗。

應該是蹭到牆上掉色了（貓來了提供）

無獨有偶，因為各種意外不小心給自己染頭的貓可不止這一隻。

其他特殊顏色的貓咪：白貓變藍貓？

要説誰是貓咪界染頭高手，還要數這隻貓！

小紅書網友@Aly 帶自家貓回鄉後，放出來一會兒的功夫，不僅給自己染了個頭，還給自己換了個品種！

齊來猜猜這隻貓原本是什麼顏色的~（貓來了提供）

還是高級奶奶灰，秒變稀有物種——藍眼藍貓！

有人說牠是藍眼藍貓。（貓來了提供）

網友@老仙“真是憑本事給自己換了個品種。”

憑自己本事換了品種！厲害呀！（貓來了提供）

網友@盆啊盆“你免費獲得了一隻藍貓，還是俄羅斯英短。”

俄羅斯英短？（貓來了提供）

來看下後背染色效果，從頭到尾，從髮根到髮尾上色都非常均勻，Tony老師都沒有這手藝！

從頭到尾，從髮根到髮尾上色都非常均勻。（貓來了提供）

喵：你不懂，這叫美黑！

來看看這隻貓原本長什麼樣子↓↓

原本，牠是一隻白貓呀！（貓來了提供）

其他特殊顏色的貓咪：綠色貓？

貓究竟還能把自己染成什麼顏色？我去網上把所有紅黃藍綠所有顏色的貓都搜索了一遍！當我輸入了「綠色的貓」，果然....這是什麼鬼畜綠？？

網上一搜，真的有綠色的貓？（貓來了提供）

真是眾多貓花色中最美麗的幺蛾子！這是一隻英國街頭流浪貓，牠憑着一身翠綠迅速走紅網絡，成為一隻小有名氣網綠貓。

英國街頭流浪貓（貓來了提供）

人們都很好奇到底誰綠了這隻可憐的流浪貓？在網友的眾怒下，有人開始跟蹤調查。最終揭開了謎底，牠這一身綠色是自己偷偷染的！因為這隻貓經常睡在一堆綠色塗料的廢棄物中，時間久了就被染得綠瑩瑩！

因為這隻貓經常睡在一堆綠色塗料的廢棄物中，時間久了就被染得綠瑩瑩！（貓來了提供）

網綠貓走紅，引起了當地動保組織的注意！便抓住這隻貓給牠洗了個澡。由於染色時間過長，胸前和耳朵還有洗不掉的綠色。

動保組織知道後，替牠洗了澡，可是沒法完全清洗掉。（貓來了提供）

緊接着，我又手癢搜索了「紫色的貓」......

發現一隻因為調皮不小心沾到主人的染料，結果變成了小紫貓！

紅到發紫的網紫貓（貓來了提供）

貓：

大家好，我是紅到發紫的網紫貓~主人，你不喜歡人家這樣紫嗎？來吸一口嘛！

紅到發紫的網紫貓（貓來了提供）

然後，我又又手癢，搜了一下「黃色的貓」......

發現還不止一隻！全都是皮卡丘配色，名副其實的「網黃貓」！

泰國小白貓，因真菌感染患上皮膚病，主人想塗抹薑黃給牠治療，結果變成「網黃貓」，還意外走紅了全球。

黃色的貓（貓來了提供）

網友稍微給畫了兩筆，真是太像皮卡丘了哈哈哈哈~

因真菌感染患上皮膚病，主人想塗抹薑黃給牠治療，結果變成「網黃貓」（貓來了提供）

另外一隻「網黃貓」同樣是來自泰國，同樣是因為皮膚病，主人擔心感染部位真菌會擴散全身，就索性給貓全身都塗了薑黃！

網黃貓（貓來了提供）

其他特殊顏色的貓咪：彩虹貓？

然後，我又又又手癢搜索了一下「彩虹貓」......結果給我美哭了！

彩虹下小白貓也太好看了吧！像極了動漫裏走出來的咪咪。

彩虹貓（貓來了提供）

快來對着彩虹貓許個願吧！

彩虹貓（貓來了提供）

還有這隻給自己扎染的貓，小主人表示：氣得拳頭都硬了！

這隻給自己扎染的貓（貓來了提供）

原來小主人用彩色粉筆在家門口的水泥地作畫，結果全被這隻貓給毀了！

這隻給自己扎染的貓（貓來了提供）

這麼大的水泥地，上哪蹭癢打滾不行啊，非得毀了小主人的粉筆畫。貓：我覺得他畫的一般，給添兩筆。

長得像臭鼬的貓？

看完這些偷偷給自己焗完油還能洗掉小貓咪，再看看天然花色的貓！這些貓一輩子也就這樣了！

像這隻小奶喵：我隨便長着玩兒的，你別笑！

還有泰國網友@Farah Farhana 的兩隻貓因長相火遍全網，他的倆貓長得實在太像臭鼬了！

貓長得實在太像臭鼬了（貓來了提供）

這兩隻“臭鼬”還經常嚇到來家裏玩的朋友，哈哈哈哈......

貓長得實在太像臭鼬了（貓來了提供）

附上一張臭鼬本尊的照片，你品！你細品！

臭鼬（貓來了提供）

喵：我們是小貓咪！小貓咪！説誰是臭鼬呢？你禮貌嗎？你們全家都是臭鼬！

貓長得實在太像臭鼬了（貓來了提供）

喵耳朵相信，不管是什麼樣嬸兒的小貓咪，在鏟屎官的眼裏都是小可愛。

擴散出去，讓更多鏟屎官看好自家貓，小心牠們偷偷出去給自己染個頭！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】