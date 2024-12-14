龍貓出現流口水情況　原來不是想吃東西　極可能是健康出了這問題

精心飼養的龍貓如果流口水了，飼主千萬不要以為牠是想吃東西了，因為龍貓流口水主要原因是牙齒咬合不正導致的，而龍貓牙齒咬合不正，主要又是因為飼主提供的磨牙工具不足導致牙齒過長造成的，當然也有可能是龍貓嘴部受傷，導致牙根鬆動歪斜至龍貓流口水。



不管怎樣都是有個發展過程的，哪怕先天牙根歪斜的龍貓，在剛開始，咬合也是正常的。一開始，牙齒咬合還可以碰觸，但龍貓在咀嚼時感覺有點不對勁，就開始習慣性的常用另一邊來更多的咀嚼食物。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

龍貓如果流口水，其實不一定是想吃東西。（unsplash@nyusha-svoboda）

由於是歪斜的初期，所以兩邊都還可以吃東西，雖然一邊咀嚼的多些，但另外一邊的牙齒也都還可以磨到。

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隨着一邊牙齒用的頻率越來越多，牙齒的歪斜就會越來越嚴重，偏離到一定程度後，牙齒開始出現無法咬合的現象。此時，無法正常咬合的牙齒，因為磨牙次數少，生長快，後期發展特別迅速，而且，歪斜後受力點不均勻，導致牙齒更快畸形。

不過，不管我們的龍貓是什麼情況引起的牙齒咬合不正，到最後最明顯的一個徵兆就是流口水，有些龍貓還伴隨有眼眶潮濕的問題。

齊來守護龍貓的健康（unsplash@nyusha-svoboda）

所以在此，建議各位有養龍貓的朋友們，如果發現龍貓龍貓流口水等症狀，一定要及時到寵物醫院進行治療。

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