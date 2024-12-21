沒有養貓卻聽到客廳傳來喵喵聲　拆開包裹驚見牠　後續有好結局

意外的驚喜！一名女子日前訂購了家具，當包裹送到家裡來的時候，赫然聽見箱子裡傳出動物叫聲，沒想到拆開真的發現有隻貓咪在裡面，就連賣家也不知道是怎麼回事。如今這隻貓咪已經順利被收編，故事曝光讓網友笑說是招財貓到家了。



根據《大象新聞》報導，中國大陸江西一名女子，前些日子訂購了家具，貨送到之後就暫時先放在房間裡。突然間家裡傳出陌生的貓叫聲，找遍了每個房間卻都沒有看到貓咪的身影。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一名女子日前訂購了家具，當包裹送到家裡，赫然聽見箱子裡傳出動物叫聲，拆開真的發現有隻貓咪在裡面。（微博@大象新聞）

女子仔細聽叫聲的源頭，循著聲音發現疑似是從其中一個家具紙箱傳出來的，果不其然拆開真的有隻小貓在裡面，讓在場所有人以及小貓咪都瞬間傻眼。

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女子表示發現貓咪在包裹裡面的當下，大家都覺得非常奇怪，自己則是認為相當不可思議。他向賣方反應「包裹裡有貓」，對方則表示不知道這隻貓咪究竟是怎麼來的。不過幸運的是，女子認為自己和貓相當有緣，決定直接收編成為貓奴。結局曝光讓網友大讚是天降的緣分，「狗來財貓來富」，好心之人必定會有好報。

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