路邊蹲著長相奇異大耳貓　被愛包圍秒變黏人天使：獨一無二又可愛

一名網友在路邊看到一隻耳朵長在臉旁邊的奶貓，這隻貓咪因為長相很奇怪都沒人理會，唯獨女網友覺得貓咪可愛，便決定將貓咪收編帶回家，收編回家後越養越可愛，讓她直呼撿到寶。



中國一名網友日前在路邊看到一隻奇特的虎斑流浪貓，這隻浪貓看起來年紀應該只有半歲大，乖巧的坐在路上不斷喵喵叫。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一名網友在路邊看到一隻耳朵長在臉旁邊的奶貓，這隻貓咪因為長相很奇怪都沒人理會，唯獨女網友覺得貓咪可愛，便決定將貓咪收編帶回家，收編回家後越養越可愛，讓她直呼撿到寶。（微博）

但很多人都嫌棄牠耳朵沒有長在頭頂上、長相很奇怪連理都不理，只有女網友覺得牠很可愛，便開心的跟小貓打招呼，小貓咪也不怕生，睜著大大的眼睛回應了女子的呼喚。

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女子發現貓咪非常親人，便直接帶回家收編，雖然在路上看起來醜醜的，但小貓帶回家後越看越可愛。

雖然長相實在是有點畸形，但可愛又聽話的模樣讓人都融化了。影片在網路上掀起熱議，網友留言表示

「哪來的外星異形，長的好詭異」、

「這是多比（《哈利·波特》中的角色）吧？沒看過長這麼怪異的貓」、

「在想這隻貓咪是不是品種貓配種失敗後的畸形個體，感覺牠應該是一隻美短寶寶」、

「雖然這隻貓咪耳朵很奇怪，但看久了挺可愛的」。



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