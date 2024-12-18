金毛媽媽產後憂鬱無心照顧11隻狗B　貓咪母愛大爆發：都由我照顧

一隻金毛尋回犬剛當媽媽就生了十一隻小狗，生太多孩子的狗媽媽患上產後憂鬱症天天都很傷心，不想照顧也不想面對孩子，家中另一隻暹羅貓發現小狗們在哭鬧媽媽都不理，便自己上去「一打十一」幫忙安撫小狗。



最近在大陸微博流傳一段影片，一隻雌性金毛尋回犬初次當媽媽就生了十一隻小狗，生了太多小狗的牠每天都鬱鬱寡歡，面對孩子討奶喝或撒嬌連理都不理，明顯是患上產後憂鬱症。

金毛尋回犬表示：當媽媽太難了。（微博）

有網民為影片配上文字，令毛孩的互動更精彩：

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正當一窩小狗狗想要媽媽的關照時，家裡養的暹羅貓看不下去走過來安撫吵鬧的小狗們，三兩下就搞定了哭鬧不休的小阿金們，甚至還會貼心地給每一隻小狗狗仔細梳毛，給自己的狗狗同伴幫了大忙。

影片在網路上吸引不少網友熱議，網友留言表示

「就說不是所有物種天生都具有母愛啊，母愛不是天生的，不管人類跟動物都是」、

「還好暹羅貓個性穩定，不然這窩孩子肯定凶多吉少」、

「第一次看到動物也有產後憂鬱症，我以為是只有人類才有」、

「為什麼不給金毛尋回犬絕育？飼主要讓牠遭這種罪？」、

「看了都好心疼，阿金媽媽好瘦」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】