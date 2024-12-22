讓貓咪們在家和睦共處　4個行為不要做　否則隨時令牠們關係破裂

大多數多貓家庭的飼主，都希望貓咪們能夠當彼此的好朋友。然而，現實往往事與願違，貓咪之間的關係似乎不太親密，有時相處甚至像陌生人一樣。



面對這種情況，許多飼主常常會想出一些方法，希望增進貓咪的情感，但根據日本寵物網《ねこちゃんホンポ》指出，這些方法可能會適得其反，讓貓咪之間的距離越來越遠。到底是哪些行為應該避免呢？我們一起來看看。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

想貓咪們相處得好，以下行為別亂做：

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1. 貿然初見面

貓咪極具領土意識，突然加貓會令牠戒心很重。（unsplash@mateusz-sobczak）

貓咪是極具領土意識的動物，這意味著牠們可能會視新來的同伴為「侵入者」。因此，兩隻貓咪第一次見面時，新貓咪最好先待在籠子裡，讓原住貓慢慢適應新夥伴的存在。小訣竅是可以用布將籠子遮住，避免牠們直接對視，再逐漸增加牠們的接觸時間。

2. 共享生活用品

很多飼主可能認為貓咪之間可以共享食器、水碗、甚至是貓砂盆。但這樣的做法可能會引發貓咪之間的競爭和焦慮，甚至影響牠們的健康。最好的作法是為每隻貓咪準備專屬的餐具，貓砂盆數量則可以參照「貓咪數+1」的原則來準備，維護貓咪之間的和諧。

很多飼主可能認為貓咪之間可以共享食器、水碗、甚至是貓砂盆。（unsplash@daniel-dan）

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3. 強迫親密接觸

有些飼主在社群平台上看到其他飼主的貓咪互相依偎理毛的照片，就會心生羨慕，希望自己的貓咪也應該這樣親密才對，於是強迫牠們靠近互動。但此舉可能會適得其反，因為每隻貓咪都有自己的個性和空間需求，過於強迫貓咪接觸，可能會讓牠們感到壓力，甚至加深牠們之間的敵意。

每隻貓咪都有不同性格，很多時都不能勉強牠們成為好朋友。（unsplash@yurii-khomitskyi）

4. 介入貓咪打鬧

有時候貓咪們看似在打架，但可能只是在嬉戲玩耍。（unsplash@diogo-cardoso）

有些飼主看到貓咪玩得過於激烈，有時會擔心牠們是在吵架，於是急忙制止。但事實上，貓咪會透過互相追逐、摔角來緩解壓力、學習社交技巧。除非牠們在玩耍時可能出現受傷的情況，否則不必每次都過度干涉。

很多飼主都希望貓咪之間和睦相處，但我們需要尊重牠們的個性，才能讓每隻貓咪們生活得更快樂。

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