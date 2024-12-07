貓咪懷孕幾個月會生小貓？必學孕期管理秘訣　避開早產與難產風險

寵物貓的懷孕周期一般為60-63天，在成功交配後的7天后就會出現輕微的妊娠反應。而隨着懷孕期的延長，貓咪的孕症會越來越明顯，當然，如果貓咪在發情的時候沒有進行交配，那麼在牠停止發情後的2-3周後，牠又會進行新一輪的發情。



貓咪的孕期一般在2個月，但是貓咪的生產時間也與牠的生活環境，身體狀態，飲食習慣，生活習慣等等密切相關。所以，我們也發現很多貓咪都存在早產、難產的情況。為此，要保證貓咪能順利、正常的分娩，在孕期的飼養和管理是非常重要的哦。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪懷孕幾個月會生小貓？（unsplash@xinying-lin）

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正常的情況下，貓咪在分娩前的一周左右會出現明顯的分娩現象，而且有很多貓咪會直接出現早產的情況，例如在懷孕第58天的時候出現分娩的情況。

此時分娩的小貓由於早產，大多身體虛脱，體質抵抗力差，一旦幼貓得不到更好的照顧就容易出現夭折的現象。

貓咪懷孕幾個月會生小貓？（unsplash@ayla-meinberg）

同時，與早產相反的情況是貓咪延遲生產或者是難產。一般超過63天還沒有分娩的貓咪，家長就應該重視了。而且有些晚於71天才分娩的小貓可能比正常分娩的小貓大些，同樣也更容易出現夭折的情況。這要求每位家長，及時密切的關注貓咪的懷孕情況，一旦異常就需要及時的處理，避免引起幼貓夭折，母貓生命危險等嚴重的後果。

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