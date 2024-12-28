貓咪也會有焦慮不安？緊張有壓力時牠會這樣做 貓奴一定要關注
撰文：波奇網
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貓的焦慮可以引致他的行為古怪，如在室內大小便，嚼毛衣，亂咬亂抓，甚至引起在修飾梳洗時的極度緊張。
造成貓貓壓抑的原因很多，通常是因為疾病，疼痛或恐懼；或者是因為家居生活的某些改變，如添加了一個嬰孩或是新來了一個寵物，這些都會使他受到影響，引起壓抑；失去了主人的貓，情況更糟。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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1. 焦慮的貓貓
焦慮的貓貓顯得神經緊張，低低的蹲伏在地上，有的會喘氣或脱毛，身體肌肉緊張，瞳孔放大，這些都是焦慮貓貓通常有的徵狀。
2. 攻擊行為
一隻平時溫和親切的貓貓會突然改變性情，對愛他的主人又抓又咬。這樣反常的表現，一定有他的原因。很有可能是貓貓感到不適，應帶他去看獸醫。有時候貓貓也會因為感到煩悶而胡亂發泄，抓壞傢俱，咬破衣物。
3. 室內標誌地盤
日常生活中的某些改變，或者家中添了只新來的貓貓，都會令他感到困擾，受到壓抑。這種情況下，他就會在屋裏射尿。被尿濕的地方應用消毒藥水清洗乾淨，以除去貓的氣味，防止他又跑回老地方射尿。
4. 神經性修飾
有的貓在受壓抑的情況下會表現出過分挑剔自己身上的毛，沒有任何理由的在某個部位不停的舔，不停的嚼。這種情況往往導致皮膚炎、濕疹甚至光禿。針對貓貓的這種表現，獸醫會讓他服用鎮靜劑，以舒緩他的焦慮壓抑情緒。
5. 嚼毛織品
某些東方貓，特別是暹邏貓和緬甸貓，有時會特別喜歡咬羊毛毛衣或其它針織類衣物。這種回覆到幼貓時期的行為也是某種壓抑的結果。
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