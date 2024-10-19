解決貓咪脾氣臭有方法　專家教你這7招　從此主子與貓奴和諧共處

貓奴們一定都有被貓抓過的經歷，一些脾氣更臭的貓咪，甚至還會咬自己的主人，很多主人為此也大傷腦筋，平時對貓咪的照顧也很精細，為什麼貓咪就是不領情呢？



下面我們就來說說，貓咪脾氣很臭怎麼辦。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一、為什麼貓咪會很兇

解決貓咪脾氣臭有方法（unsplash@chris-abney）

要知道貓咪為什麼這麼兇，首先當然是要仔細的觀察牠，了解貓咪的脾氣性格，抓住牠兇狠的原因。一邊拿來說，貓咪都是很高貴、安靜、甚至有些孤高的寵物。要讓牠變得很兇有幾種原因，如陌生的環境讓牠感到恐懼、緊張；遇到入侵的敵人；在發情的時候要爭奪配偶；誤以為主人會對牠不利，會傷害牠而感到害怕恐懼的時候。

簡單一點說，貓咪很兇多半都是因為沒有安全感造成的，為了更好的保護自己的生命，貓咪的性格會變得警惕、充滿防禦性。

解決貓咪脾氣臭有方法（unsplash@biel-morro）

當貓咪變得兇狠的時候，家長就不要再去激怒牠了。先讓牠冷靜下來，然後在仔細的尋找貓咪兇狠的原因。至於該如何應對，那麼就等找到貓咪兇狠的原因之後，在針對性的尋找方法來解決咯。

要讓貓咪變得乖巧，不再兇狠。首先，家長應該給牠安全感，並且為貓咪營造安全感。比如說，帶貓咪去一個新的陌生的環境，主人應該陪在貓咪身邊，並且給牠鼓勵，引導牠去熟悉這個陌生的新環境。

同時，在貓咪還沒有適應新環境的時候，不要讓陌生人、陌生的動物去騷擾牠，讓牠寵物貓有絕對的安全感，不會為了一點點情況就變得兇狠。

解決貓咪脾氣臭有方法（unsplash@pedro-vergara）

此外，在貓咪幼年的時候，家長就應該有計劃培養貓咪獨立、堅強的性格。不要過分的寵溺牠，不要任由自由發展。不管是生活習慣、還是生活態度都要科學的引導，讓寵物貓變得懂事、乖巧，而不是兇狠帶有攻擊性咯。

二、貓咪脾氣很臭怎麼訓練

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1、如果牠是一隻孤單的老貓，不妨添一隻小貓與牠作伴。因為一老一少比較容易接受對方，不過要注意的是小貓要由一隻老貓絕不認識的人帶回家中。此人的出現是希望老貓不會將你與小貓聯繫在一起而產生嫉妒。

2、如果老貓對小貓有敵意，不妨稱小貓為「老貓的小貓」，因為這能使牠們之間產生正面的聯繫。其次，與小貓說話的時候，要同時跟老貓說話，使老貓投入，與小貓有正常接觸，以此培養牠們之間的感情。

3、假如貓咪對某人特別容易緊張，不妨把這個人說成是貓咪的人，如「這是貓咪的莉莉，牠是莉莉的貓咪」。使他們聯繫在一起。這樣會驅散貓咪心中對此人的緊張和焦慮，不過要反覆練習。

4、貓咪是很容易受到主人的情緒影響的，身為主人的你應多做減低壓力的運動和活動，使你和貓咪都得到鬆弛。

5、有些主人會到寵物醫院去，利用鎮靜劑來控制貓咪的情緒，但如果單單是試用鎮靜劑，這是治標不治本的方法；要有成效，必須重建貓咪的行為並輔以鎮靜劑，這樣才能幫助貓咪，減低觸發牠攻擊性的行為。

6、音樂對貓咪也有鬆弛的作用，能減少牠的攻擊性行為。所以，你可以把你的音樂配以輕柔的背景音樂來播放，也有安撫貓咪的作用。

7、當貓咪感到緊張時，牠會很自然地用爪去攻擊牠的敵人，所以你要經常給貓咪剪指甲，剪的時候，最好由另一個人抱着牠，引開牠的注意力。

貓咪天性高傲，懲罰在培養好貓的過程中效果很小。事後的懲罰更是有害無益，因為貓咪不會把之前的錯誤行為和之後的懲罰聯繫起來，反而會對主人的態度感到困惑。

隨意打罵更會破壞貓咪對主人的感情和信任，所以在貓咪做錯事的時候，只要通過一聲及時的「不行！」就可以讓牠明白主人的好惡。

耐心、細心和科學的方式，一定能塑造一個讓你自豪的可愛貓咪。而平靜自信的性格，也能讓貓咪體驗更多生活的樂趣，從而更好地與人類和諧相處。

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