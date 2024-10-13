破解貓咪高冷神祕　簡單步驟讓牠自動來找你　招之即來不是夢

貓咪的性格孤傲，多以訓練起來不太容易，尤其是對於牠不高興做的事情，想要讓牠去做是很難的。



不過貓咪也是很守規矩的，所以有些規矩一旦形成就會自覺遵守，因為我們可以利用貓咪這點才對貓咪進行相關的訓練。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪也會聽召喚？（unsplash@hang-niu）

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比如訓練貓「招之即來」，拿一塊貓喜歡的食物站在貓的對面，口中發出「來」的聲音，當貓就會走過來時，讓貓把食物吃掉，並輕拍撫摸，表示讚揚。

貓如果不肯過來，可將食物讓牠看一下，再發出「來」的口令。經過多次訓練之後，只要發出「來」的聲音，即使沒有食物，貓也會順從地走過來。

這時可進一步訓練，在向貓發出「來」的聲音的同時，向貓招手，貓過來了，就給予獎勵，讓貓形成條件反射。以後逐漸只招手，不發聲，若貓能過來，繼續給予食物鼓勵和愛撫。

經過一段時間的訓練，就能讓貓感覺到這是一條規矩，只要主人一招手，貓就會迅速過來。

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