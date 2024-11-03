讓貓咪與幼犬和平共處　8項措拖要做齊　操之過急可能會有反效果

當主人已經飼養一隻貓咪，會很熱衷於在飼養其他的寵物，有人說，貓咪和狗狗是天生的敵人，牠們不僅生活習性有所不同，和主人的交流方式也很不一樣，所以當你有了貓咪，再飼養一隻幼犬時，應遵循以下幾項措施有助於幫助幼犬和貓咪和睦相處。



大家都想貓咪和狗狗能和睦相處。（unsplash@anusha-barwa）

遵循以下幾項措施有助於幫助幼犬和貓咪和睦相處：

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1. 不要突然讓兩種動物捱到一起。無論是把貓介紹給幼犬，還是把幼犬介紹給貓，見生人的時候總會遇到一些困難。

2. 通常原有的寵物會認為自己是房子的主人，房子是牠自己的領土。當有新成員進來的時候，應把原有的寵物放在外面或把牠鎖在一個房間裏，然後交換一下，這樣原有的寵物就能夠像往常一樣生活。

不要突然讓兩種動物捱到一起（unsplash@thomas-de-fretes）

3. 兩種寵物第一次見面時，應該用繩子牽著狗或把牠摟在懷裏。

4. 開始的幾天，不要讓牠們單獨在一起。不應強迫牠們成為朋友或鼓勵牠們在一起。應該遵從牠們自己的意願。

5. 即使牠們對主人咆哮、舐舔、擺出威脅的架勢，吠叫或撓抓，主人也必須讓牠們表達自己的不滿，逐漸明確自己新的地位。形勢緊張時，可以通過拍手或扔玩具來分散牠們的注意力。

當小狗與貓咪初次相遇時，可能會發生不同情況。（unsplash@austin-kirk）

6. 所有動物都要有自己的領地，保證不被打擾。

7. 主人要確保沒有使原有的寵物感到沮喪，應同從前一樣關愛牠，比如愛撫時、遊戲時、散步時、吃飯時等等。

8. 大部分情況下，兩個寵物既不會成為玩伴也不會忽略對方，而是各自留在自己的領土裏。如果牠們真的無法相處，在情況變得危急，以至於其中一隻動物難以承受之前，主人也許不得不做出抉擇：只能留下牠們中的一個。

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