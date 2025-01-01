小貓以超兇哈氣與家中原住民大貓見面 網民一看都笑了：萌度爆表
撰文：貓與愛的世界
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網友@matsutake_cat 的家裏養了3隻小貓，前段時間又救了一隻貓媽，牠帶了3個幼崽。
因為家裏本來就養了貓，所以網友把貓媽牠們四口子跟家貓隔離開來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
很快，在網友的精心照顧下，小貓咪漸漸長大，並很快睜開了眼。
初次見到這個世界的小貓，充滿了警惕心，每次網友走到牠們的房間更換垃圾袋，小貓們就變成菱斑響尾蛇，開始嘶嘶嘶，然後一貓挨貓媽一嘴巴，就老實了。
小貓們蓄勢待發，要與家中大貓見面：
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眼看着小貓越來越大，也越來越活潑，網友尋思不能讓牠們總被圈在房間裏，便開始介紹家裏的大貓給牠們認識。
於是，小貓寶寶隔着活動籠子跟原住民們見面了。
這一次，又忍不住斯哈，想要嚇退原住民。
但因為個頭太小了，加上長得萌，實在是沒什麼威懾力。
給原住民也整的挺無語：這小玩意兒嘎哈呢？
雖然初次見面，雙方都有點懵，不過相信等日後熟悉彼此氣息之後，應該很快就會融入進來。
到時候一定是個熱鬧又幸福的大家庭呢！
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