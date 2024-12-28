貓咪像黏人狗狗般要陪小主人上學去　狂追1600米不放棄：等等我呀

艾登（Aden）是一名學生，每天上學都要先走很長一段距離到校車站，然後坐校車去學校。



這天，他走了差不多快1.6千米的時候，突然感覺到後面有動靜。

自家小貓在不遠處瘋狂地追趕他，就像是小狗一樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪想陪小主人一起上學，狂追1600米仍不放棄。（tiktok@27aden）

貓咪這份心意，大家都明白：

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艾登當時是又感動又煩惱，感動貓貓捨不得跟自己分開，煩惱是自己又不能帶着小貓坐校車去上學。

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就這麼糾結的時候，艾登的媽媽出現及時制止了貓咪。

雖然小貓沒能跟小主人一起去上學，但那份心意Get。

我發現真的有很多小狗貓誒，就是那種很喜歡追着主人的，可惜我家沒有~

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