兩隻肥貓賴在暖爐旁取暖不動　下秒令人震撼真相爆出：我家沒養貓

近日天氣相當寒冷，一名網友曬出「暖爐前會長貓」的照片，兩隻胖貓在暖爐附近取暖十分愜意，但原PO此時卻丟出震撼彈表示「這兩隻貓都不是我養的，我家根本沒養貓」，表明這兩隻貓咪都是流浪貓，讓網全看傻。



最近大陸冷氣團來襲，各地都相當寒冷，X（原推特）一名網友「@MuraC」曬出一張照片，表示自己家裡的暖爐前面也長出了貓，只見一隻長毛三花貓跟一隻乳牛貓都在暖爐前取暖，兩隻貓咪都胖嘟嘟的像是被照顧得很好。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

兩肥在暖爐旁取暖（x@MuraC）

兩隻肥貓賴在暖爐旁取暖不動，但...真相並不簡單：

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不過原PO卻說出了令人震驚的真相，那就是：

這兩隻貓咪都不是他養的，而是不折不扣的流浪貓。

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照片在網路上吸引超過萬人觀看，網友留言表示

「人家說暖爐長出貓是長出家貓，你這是長出野貓」、

「這兩隻貓看起來就像是原PO養的不是嗎」、

「我太震驚了，我以為這是原PO家的貓咪」、

「事實證明暖爐也會吸引浪貓不擇手段都要破窗進屋」。



事後原PO指出這兩隻流浪貓是住家附近的貓咪，因為最近天氣很冷，所以他會讓這兩隻浪貓到玄關處取暖過冬。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】