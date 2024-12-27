20歲盲眼老貓受困冰湖命懸一線 熱心工人駕破冰划艇營救終現奇蹟
撰文：貓與愛的世界
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最近，在美國麻省（麻薩諸塞州），兩個工人發現湖上的浮冰上站著一隻奶牛貓，牠看起來非常危險，不停地隨著冰塊浮動，被凍得瑟瑟發抖。
他們意識到如果不救這隻貓，牠一定會死，就趕快找了艘小船，一點點靠近貓咪將牠救了下來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
當時小貓全身都濕透了，都不知道牠在湖裏被凍了多久。
老貓被困在冰湖中，又沒法回到岸邊：
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後來，貓咪被交給了動物管理局病送到了醫院治療，當時小貓的狀況特別差，已經休克了。
經過醫生檢查發現這隻貓是有主人的，警方便立刻聯繫了貓的主人。
這才得知這隻貓名叫Tiki已經20歲了，還是一隻盲眼小貓。
主人還表示Tiki是突然失蹤的，家人都找瘋了。
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那牠咋到冰湖上的呢？
警察推測：可能是Tiki出門曬太陽或是怎樣被捕食者追趕，被迫跑到冰上自救，幸好冰凍得還算厚實，貓咪不至於掉到湖裏淹死。
不過這次貓貓能活下來，真的是一場奇蹟。貓主人對那兩個好心人大謝特謝，真的多虧了他們，不然貓一定撐不下去。
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