曬出窗外的貓窩被吹到露台上　隔天去取時看到讓人心酸又溫馨一幕

一名飼主把自家愛貓用的貓窩拿去洗，結果因為曬衣夾夾不緊就飛走了掉在大樓露台上，隔天想辦法要去撿貓窩才發現一堆浪貓包圍著貓窩輪流取暖，看了十分鼻酸。



小紅書一名網友「簪花小福包」日前把家中愛貓睡的貓窩拿去洗，結果在晾曬的時候因為曬衣夾夾不緊，貓窩被強風吹落到社區大樓的露台上拿不回來，雖然覺得很可惜但就想說算了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

從窗外看出去，貓窩已被一堆浪貓包圍著貓窩輪流取暖。（小紅書）

+ 7

結果隔天女子想方設法要去拿貓窩，卻意外發現好幾隻浪貓竟然圍在貓窩附近，由於最近天氣越來越冷，許多浪貓都在找溫暖的地方睡覺，見到浪貓竟然對這個貓窩愛不釋手，女子瞬間也覺得鼻子有點酸酸的。

一名飼主把自家愛貓用的貓窩拿去洗，結果因為曬衣夾夾不緊就飛走了掉在大樓露台上，隔天想辦法要去撿貓窩才發現一堆浪貓包圍著貓窩輪流取暖，看了十分鼻酸。（小紅書）

貼文在網路上吸引不少網友熱議，網友留言表示：

「家貓的東西對浪貓來講都是不可多得的珍品」、

「希望有好心人可以在冬天來臨前把貓貓領養走」、

「冬天快到了，希望這些貓貓都有溫暖的地方可以過冬」、

「天氣越來越冷真的會很擔心這些浪貓冬天如何生存」。



延伸閱讀：廢棄舊屋一再傳出怪聲更有詭異影子 膽大義工1個舉動救起7隻貓咪（點擊連結看全文）

+ 3

延伸閱讀：

家貓成長量大於狗！貓飼主明年起須辦寵物登記 2026年起最高可罰1.5萬

野火雞「湯姆」在新澤西州小鎮橫行霸道 仍受居民喜愛

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】