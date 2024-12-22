曬出窗外的貓窩被吹到露台上 隔天去取時看到讓人心酸又溫馨一幕
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
一名飼主把自家愛貓用的貓窩拿去洗，結果因為曬衣夾夾不緊就飛走了掉在大樓露台上，隔天想辦法要去撿貓窩才發現一堆浪貓包圍著貓窩輪流取暖，看了十分鼻酸。
小紅書一名網友「簪花小福包」日前把家中愛貓睡的貓窩拿去洗，結果在晾曬的時候因為曬衣夾夾不緊，貓窩被強風吹落到社區大樓的露台上拿不回來，雖然覺得很可惜但就想說算了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+7
結果隔天女子想方設法要去拿貓窩，卻意外發現好幾隻浪貓竟然圍在貓窩附近，由於最近天氣越來越冷，許多浪貓都在找溫暖的地方睡覺，見到浪貓竟然對這個貓窩愛不釋手，女子瞬間也覺得鼻子有點酸酸的。
貼文在網路上吸引不少網友熱議，網友留言表示：
「家貓的東西對浪貓來講都是不可多得的珍品」、
「希望有好心人可以在冬天來臨前把貓貓領養走」、
「冬天快到了，希望這些貓貓都有溫暖的地方可以過冬」、
「天氣越來越冷真的會很擔心這些浪貓冬天如何生存」。
延伸閱讀：廢棄舊屋一再傳出怪聲更有詭異影子 膽大義工1個舉動救起7隻貓咪（點擊連結看全文）
+3
沒有養貓卻聽到客廳傳來喵喵聲 拆開包裹驚見牠 後續有好結局為阻貓咪離家出走 貓奴用1簡單方法成功攔截 結果卻遭愛貓怒瞪實驗室橘貓被關12年 最終被拯救更有了自己名字與家：苦盡甘來男子與小貓零度下登雪山逃避戰火 靠1方法保護愛貓最終奇蹟獲救貓學姐因年紀大不好看遭人嫌棄 熱心校友分享牠年輕照片：大美女怕小貓破壞剛佈置好聖誕樹 特意將它放在這位置 結果更悲劇從街頭流浪貓蛻變成家中小皇帝 被愛包圍貓咪近照曝光：幸福洋溢半夜醒來發現貓咪在為自己暖腳 細思極恐大驚：我家沒有養貓呀
延伸閱讀：
家貓成長量大於狗！貓飼主明年起須辦寵物登記 2026年起最高可罰1.5萬
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】