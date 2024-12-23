假裝看不見貓咪 牠疑惑地作出這反應令媽媽一秒破防 結局超可愛
撰文：貓與愛的世界
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最近，網友@Emily 想要捉弄一下自家小貓Francine，於是便站在自家貓貓身邊，假裝看不到牠，然後一直呼喊貓咪的名字。
小貓有點懵逼，拍了拍鏟屎官：
「媽媽，你在找我嗎？我在這裏！」
一直叫喊著貓咪的名字，貓咪會有什麼反應？
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可是網友還是假裝看不到牠，一直叫牠的名字，一來二去把貓都整不自信了。
貓：
「這個家裏還有其他叫Francine的嗎？」
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小貓陷入沉思……
不過，假裝找貓遊戲也沒有持續好久，網友率先破功了，立刻對貓咪親親抱抱，還給了好吃的當補償哈哈。
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