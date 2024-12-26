想摸剛出生小奶貓卻遭貓媽媽嫌棄推開 網民分析背後原因：摸不得
撰文：聯合新聞網
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就算你是主人也不行喔！一名貓奴家中迎來一窩剛出生的小貓，當主人想要伸手和小奶貓互動的時候，卻遭到貓媽媽不斷出手打斷，像是在說「用看的就好別亂摸～」超有戲的互動逗樂不少網友。
從影片中可以看到，6隻剛來到地球不久的小小喵星人正在媽媽懷裡喝奶，此時飼主也忍不住被貓咪軟萌的模樣融化，想要伸手和小貓互動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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不過在這之前得先通過貓媽媽這關，母貓看見主人伸出手想玷汙寶寶，用一種嫌惡的眼神看向奴才，數度伸出貓掌推開人類的手，超有禮貌的拒絕讓飼主只好識相地認輸。
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貓媽媽保護小寶寶的影片讓許多網友看了心臟爆擊，
「貓媽：泥奏凱～洗手去」
「眼神真的寫滿了警惕」
「可可愛愛的」。
不過也有網友指出最好不要亂碰剛出生的小奶貓，一但小貓咪沾染上人類的氣味，貓媽媽有可能就會離孩子遠去。
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兩隻肥貓賴在暖爐旁取暖不動 下秒令人震撼真相爆出：我家沒養貓新買來的加熱貓窩會取得貓咪們芳心？事實證明這東西才是牠最愛假裝看不見貓咪 牠疑惑地作出這反應令媽媽一秒破防 結局超可愛曬出窗外的貓窩被吹到露台上 隔天去取時看到讓人心酸又溫馨一幕沒有養貓卻聽到客廳傳來喵喵聲 拆開包裹驚見牠 後續有好結局為了說服爸媽能在家裏養貓咪 小女孩精心製作報告書：讓我養貓吧為阻貓咪離家出走 貓奴用1簡單方法成功攔截 結果卻遭愛貓怒瞪
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