想摸剛出生小奶貓卻遭貓媽媽嫌棄推開　網民分析背後原因：摸不得

就算你是主人也不行喔！一名貓奴家中迎來一窩剛出生的小貓，當主人想要伸手和小奶貓互動的時候，卻遭到貓媽媽不斷出手打斷，像是在說「用看的就好別亂摸～」超有戲的互動逗樂不少網友。



從影片中可以看到，6隻剛來到地球不久的小小喵星人正在媽媽懷裡喝奶，此時飼主也忍不住被貓咪軟萌的模樣融化，想要伸手和小貓互動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一名貓奴家中迎來一窩剛出生的小貓，當主人想要伸手和小奶貓互動的時候，卻遭到貓媽媽不斷出手打斷。（微博）

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不過在這之前得先通過貓媽媽這關，母貓看見主人伸出手想玷汙寶寶，用一種嫌惡的眼神看向奴才，數度伸出貓掌推開人類的手，超有禮貌的拒絕讓飼主只好識相地認輸。

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貓媽媽保護小寶寶的影片讓許多網友看了心臟爆擊，

「貓媽：泥奏凱～洗手去」

「眼神真的寫滿了警惕」

「可可愛愛的」。



不過也有網友指出最好不要亂碰剛出生的小奶貓，一但小貓咪沾染上人類的氣味，貓媽媽有可能就會離孩子遠去。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】