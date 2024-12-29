愛搗亂小貓從不走正門 喜歡破紙拉門而入 造就貓奴練成這好手藝
撰文：貓與愛的世界
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網友@kokonananya 的家裏養了6隻小貓，非常調皮。
他家裏的拉門的窗戶是用紙糊的，所以貓咪小時候就很喜歡破窗而入。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
為此，網友每隔一段時間就要修補一下拉門。
還苦中作樂，在2017年的時候出版了一本以「破掉的拉門」為主題的貓咪寫真集。
雖然小貓很喜歡破壞拉門的窗紙，但網友也沒有因此換掉拉門。
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他尋思買到一款貓貓喜歡的玩具很不容易，哪怕小貓總搞破壞，但重新糊個紙窗也不費工夫，更花不了多少錢，滿打滿算其實賺到了哈哈。
現在，貓咪們已經是大貓了，還是很喜歡破窗而入。
就是因為變胖了，窗戶破洞更大了哈哈哈，鏟屎官的修窗戶手藝也更強了！
咋說呢，感覺這位網友以後退休了，可以搞個修窗戶的工作…感覺這個領域他已經被貓練得沒有對手了~
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