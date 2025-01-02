拿著巴當大小丁香色小灰熊？飼主曝光真正身份：是家裡狗狗生下的

一名女子曬出「家裡米克斯（混種狗）生的小狗」，只見一隻長得神似灰熊寶寶的狗只有巴掌大，被飼主抓在手上憨呆憨呆的模樣十分可愛，吸引不少網友驚呼「你這根本是養到熊吧」，結果有內行人直呼這種顏色的動物很罕見。



大陸抖音「桂林生活頻道」日前上傳一段短影片，一名女子聲稱自己第一次看到這樣的幼犬，只見一隻形似灰熊的小動物被女子捧在手中，全身灰毛非常閃亮，但詭異的長相實在是讓人不得不懷疑這到底是不是真的狗還是把熊當寵物養，附近鄰居看了也說是熊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一名女子曬出「家裡米克斯生的小狗」，只見一隻長得神似灰熊寶寶的狗只有巴掌大，被飼主抓在手上憨呆憨呆的模樣十分可愛，但也吸引不少網友驚呼「你這根本是養到熊吧」。（微博＠桂林生活頻道）

家中狗狗生下了小灰熊？

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影片在網路上吸引超過萬人觀看，網友留言表示：

「你說這是狗，我怎麼老覺得這狗熊裏熊氣的」、

「要確定是這是狗欸，太多地方都會把小熊跟小狗搞混」、

「我只聽說過英國短毛貓有丁香色的，還真是第一次見到這種丁香色小狗，好罕見的毛色」。



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對於網友的質疑，飼主僅表示這是家裡養的米克斯狗狗生下的孩子，這也讓不少網友直呼米克斯是驚喜包，

「這種顏色好漂亮好稀有，人家都說有藍貓，這下可有藍狗了」、

「純黑純白的毛小孩難找，純灰色更是罕見無比」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】