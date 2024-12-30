臘腸狗與媽媽互動時雙眼緊盯零食　除慢動作回應外更有一搞笑舉動

網友@daifuku_dazo 養了只臘腸狗和芝娃娃的混血狗狗，名叫「大福」。



（instagram@daifuku_dazo）

大福經常會和網友玩握手遊戲，只要牠答對就能得到獎勵。只可惜，小傢伙總是全神貫注的緊盯零食，導致握手的速度超級慢。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貪吃臘腸狗的雙眼很有戲：

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可以看到，美食當前，大福一心一意的盯着食物，眼神絲毫沒有離開半分。而牠握手的過程就像被開了慢動作，和流口水的時間成了正比，模樣十分搞笑。

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除了慢慢回應外，更流出了口水～（instagram@daifuku_dazo）

許多人看到紛紛留言：

「眼神在盯哪？」

「感覺可以練核心。」

「口水滴得太誇張。」

「看似平淡，口水已經出賣了牠。」



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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】