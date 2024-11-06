路邊遇上可愛流浪白色小狗　帶到獸醫診所才被告知：這不能養啊！

不久前，64歲的「梅林」與妻子在美國俄勒岡州（Oregon）的一個橋上散步時，突然遇見了一隻白色小狗。



小傢伙看起來非常快樂，正在追逐着路邊的塑料袋玩耍。見四周沒有主人的身影，梅林便準備帶牠去醫院檢查一下，再回家照顧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這麼可愛的小白，牠竟然不是狗狗？（facebook@Bird Alliance of Oregon）

誰知，獸醫的一番話卻讓所有人大吃一驚：

可不能養，牠根本不是狗！

獸醫表示，牠是一隻雌性狐狸，體重只有2.9公斤，雖然已經嚴重脱水，但好在身體並沒有什麼大礙。當地的野生動物保護組織在接到消息後，也是立馬將這隻狐狸帶走。

白色可愛小生物，真實身份讓人大吃一驚：

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專家表示，現在還無法百分百確定牠究竟是什麼品種，因為相比本土的所有狐狸而言，牠看起來更像是一隻北極狐。

據瞭解，北極狐不是俄勒岡州當地的原生物種，通常生長在阿拉斯加、加拿大、俄羅斯、冰島等寒冷地區。

雖説，這種事情並不常見。但還是不建議隨便把救助的「不明生物」帶回家，因為你無法確定，自己救的到底是個啥~哈哈哈！

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