狗狗心碎因最愛樹枝被媽媽拿走製成飾物 後續故事有點好笑又暖心
撰文：狗與愛的世界
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這隻生活在英國的黑色拉布拉多，名叫「羅勒（Basils）」。
羅勒最大的愛好就是蒐集樹枝了，每天出去散步，都會在外面精挑細選並帶回家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
這天，羅勒突然發現自己心愛的樹枝被主人做成了裝飾掛在牆壁上，小傢伙難過壞了，一心想要拿回。
黑色拉布拉多犬看著被掛到牆上的樹枝，很是傷心：
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牠先是看著主人，然後又轉頭看看牆上的裝飾，發出「嗚～嗚～」的哀求聲，想法不言而喻。
網友們見狀，紛紛留言，催主人趕快物歸原主：
「請願歸還羅勒的樹枝。」
「羅勒：媽咪你對我的東西做了什麼？」
「你需要立刻把樹枝還給牠。」
後續故事來了~
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後續，主人也是趁著帶羅勒出門散步時，為牠找了一根更大更粗的樹枝賠罪。果不其然，羅勒看見禮物後就迅速原諒了主人哈哈哈！
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