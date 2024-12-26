狗狗心碎因最愛樹枝被媽媽拿走製成飾物　後續故事有點好笑又暖心

這隻生活在英國的黑色拉布拉多，名叫「羅勒（Basils）」。



羅勒最大的愛好就是蒐集樹枝了，每天出去散步，都會在外面精挑細選並帶回家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，羅勒突然發現自己心愛的樹枝被主人做成了裝飾掛在牆壁上，小傢伙難過壞了，一心想要拿回。

牆上掛了什麼？（tiktok@basilionbrush）

黑色拉布拉多犬看著被掛到牆上的樹枝，很是傷心：

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牠先是看著主人，然後又轉頭看看牆上的裝飾，發出「嗚～嗚～」的哀求聲，想法不言而喻。

這份傷心有誰懂（tiktok@basilionbrush）

網友們見狀，紛紛留言，催主人趕快物歸原主：

「請願歸還羅勒的樹枝。」

「羅勒：媽咪你對我的東西做了什麼？」

「你需要立刻把樹枝還給牠。」



後續故事來了~

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後續，主人也是趁著帶羅勒出門散步時，為牠找了一根更大更粗的樹枝賠罪。果不其然，羅勒看見禮物後就迅速原諒了主人哈哈哈！

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