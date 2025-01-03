小狗外貌不討好更險成狗肉湯　女子最後關頭救出這隻超級天使汪

一名女子在菜市場見到中年大叔在叫賣一隻臉看起來很衰的小狗，那隻小狗因為長相不討喜都沒人要，沒想到大叔竟然說「買去養煮成狗肉湯很划算」，女子於心不忍便花了20元將其買回，沒想到竟然意外收編到一隻超天使又乖巧的狗狗。



大陸微博一名女網友表示自己前幾天在路上看到一個中年大叔扯著嗓子在叫賣小狗，其中一隻看起來臉特別衰的小狗一直沒人要。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

大叔說：「買去養煮成狗肉湯很划算」（微博）

女子靠近詢問究竟，大叔就很不耐煩的表示這隻狗是牠前幾天自己撿到的，就來市場賣看有沒有人要，那隻衰臉小狗趴在地上因為恐懼不斷抽泣，見人就張著大大的眼睛，彷彿在說：

可以帶我回家嗎？

一個機緣巧合，買下這天使汪：

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眼看沒人對這隻小狗有興趣，大叔吆喝道「這狗就算20人民幣就好，小時候養著玩，長大了煮成狗肉湯多划算」，女子見狀實在於心不忍，便掏出20元給大叔後將這隻衰臉小狗帶回家。

沒想到這隻衰臉小狗到新家後便讓女子十分感動，因為這隻狗狗非常懂事聽話，很多事情一教就會，每天對著都對著女子家人搖尾巴，還學會每天早上在女子房間門口等飼主起床，吃東西也從不挑嘴，女子非常感動的說：

撿回這麼聰明又貼心的小狗根本撿到寶。

這段事蹟在網路上吸引不少網友熱議，網友留言表示：

「謝謝你的好心，不然又有一隻狗要成為盤中飧了」、

「不要因為狗狗看起來一臉很衰的樣子就不喜歡牠阿~」、

「感覺那個大叔也是個壞人，什麼小時候養著玩長大煮去吃，也太糟糕了」、

「沒良心的才會吃狗肉」。



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