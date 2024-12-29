遠遠看到大叔用牽繩綁著狗嘴　正要上前勸誡　走近才知是一場誤會

一名女子在菜市場看到一名中年男子竟然把牽繩緊緊纏住愛犬的嘴巴，有虐待動物的嫌疑，女子決定上前勸誡一下，結果靠近一看發現尷尬了，因為那一圈看起來像是牽繩的黑色繩子其實是狗狗的花紋，這讓女子尷尬的在內心直呼抱歉。



綜合陸媒報導，大陸四川一名年輕女子在菜市場看到一名中年大叔牽著自家的狗買菜，但他竟然把牽繩緊緊纏住狗嘴，有虐待動物的嫌疑，女子見狀決定雞婆一回去勸誡一下大叔。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一名女子在菜市場看到一名中年男子竟然把牽繩緊緊纏住愛犬的嘴巴，有虐待動物的嫌疑。（01製圖）

結果正當她要開口的時候卻發現尷尬了，因為狗狗的嘴實際上沒有被牽繩纏住，而是因為狗狗嘴巴有一圈黑色花紋，在特定角度下看起來很像是嘴被纏住。

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狗狗還一臉不知所措的看著女子，就像是在說「請問你有什麼事嗎」，女子發現是誤會只好尷尬的離開，假裝什麼事情都沒發生。

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直擊影片吸引超過80人觀看，網友紛紛表示自己也被騙了，

「還好是烏龍一場，我也差點要痛罵阿北虐狗」、

「抱歉了狗狗，誰叫你的嘴巴這麼黑」、

「再度見識到什麼叫做眼見不一定為憑」、

「我以為這隻狗可能很有攻擊性才戴上嘴套之類的」。



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