帶狗狗散步時陌生浪浪意外加入　乖巧搖尾跟著　1個月後成為家人

美國德州一對夫妻在街上遛狗時，路旁的一隻流浪狗突然搖着尾巴靠近了他們。狗狗就好像家犬一樣和他們一起散步，直到回家，模樣看起來十分開心。



這對好心的夫妻只好暫時收留了狗狗，為牠準備了水和食物餵食，同時也在網上發佈了尋狗啓事。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

只是外出去散步，沒想到會增加了一名家中成員。（tiktok@williethegreatdane）

自來狗突然加入散步隊伍：

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他們表示，小狗雖然身上沒有項圈，但脖子上繫着一條舊繩子，後來帶去獸醫掃描，發現身上沒有安裝晶片，有理由懷疑，狗狗可能本來有人飼養，但因為沒有好好照顧就選擇了遺棄街頭。

就這樣，一個月時間過去了，由於小狗的主人一直沒有出現，這對夫妻也是決定正式領養狗狗，給了牠一個永遠的家。

狗狗：我想要他們成為我的家人（tiktok@williethegreatdane）

嗚嗚嗚是狗狗選中了你們啊！

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