百變臉柴犬是個豐富表情包　聽到這關鍵字時秒跳上車　爽臉藏不住

毛孩的內心戲不輸給人類，以為藏的很好卻被表情出賣。日本一隻名叫「小桃」（もも）的柴犬，某天光明正大偷聽到家人正討論要去公園的事情，暗爽的心情瞬間被壓不住的嘴角曝了光。照片傳到網路上吸引近300萬次觀看，大讚小桃單純的表現實在太可愛～



飼主在X（@momonosekaiii）分享許多小桃戲精般的小動作。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小桃表示：今天去哪裏玩？（x@momonosekaiii）

日前飼主就拍到一張小桃在車上，剛好聽到家人正在討論要去公園玩的事情，這時小桃就像是突然聽得懂人話一樣，臉上突然露出一抹神秘的微笑。小桃超有戲的眼神逗樂飼主，照片上傳後獲得許多網友回應。

可以去散步，秒變出開心樣子。（x@momonosekaiii）

貼文底下很快湧入數百則留言：

「挖苦挖苦！」、

「期待的笑容」、

「太可愛了」、

「看起來就像皮克斯電影」、

「耳朵在笑嘴巴也在笑」、

「狗狗超會聽人話」～



齊來看看柴犬小桃的百變模樣：

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小桃的有趣表情包不只這一張，飼主先前也曾拍到小桃「偶像劇式閉眼討親親」，閉眼許久還是等不到親親，只好微微睜開右眼確認主人到底在哪，表情彷彿還帶了點期待，似乎在向主人表達：

怎麼還不親？你要讓我等多久！

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