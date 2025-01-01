曾最反對養狗　女兒在整理爸爸遺物時翻出令人心酸「手寫承諾書」

愛牠就要照顧好牠。一名女網友的父親日前過世，整理遺物時發現他寫給愛犬的「6大承諾書」，上面用漂亮的字跡寫下對狗狗照顧一生的承諾，對比當初要養狗的時候堅決反對的模樣可以說是判若兩人，也讓女網友不禁淚崩。



小紅書一名女網友「nobody」日前父親過世，在整理遺物時發現爸爸親手寫的對寵物的承諾書十分難過，上頭用漂亮的字跡寫著「我會對你有耐心、我會陪你玩遊戲、我有很多朋友但我知道你只有我一個、你老了以後我絕對不會遺棄、和你在一起的日子我永遠不會忘記」，字字珠璣卻已成追憶。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

女兒在整理爸爸遺物時翻出令人心酸「手寫承諾書」（微博@鴨聖婆）

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我對牠的承諾約定：

1. 我會對你有耐心；

2. 我會多陪你遊戲；

3. 我有很多朋友，但我知道你只有我一個；

4. 你老了以後，我絕不會遺棄；

5. 和你一起的日子，我不會忘記



女網友表示她本來以為爸爸身體十分健康可以活到狗狗過世，沒想到卻是他先走了，如今狗也14歲了，

有時候真的也希望牠去陪我爸爸，很怕我爸爸在那邊一個人孤單害怕，但是我的精心照顧，他活得好長壽。

女網友說，原本家裡要養狗的時候父母很反對，結果爸爸最後成了那最愛狗的人，希望未來百年後狗狗如果去了彩虹橋還可以找到爸爸，在另一個世界互相陪伴，「這也是為什麼很多人問我說為啥要對一隻狗那麼好，因為牠是我跟我爸爸唯一的連結，也是我唯一的家人」。

感人的文章在網路上吸引不少網友共鳴，網友留言表示：

「希望爸爸在另一個世界沒病沒痛了」、

「看得出來你爸很愛狗，狗狗也很愛牠」、

「所以你要好好照顧好你爸最珍貴的遺產，那就是你家阿金」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】