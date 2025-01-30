如何正確介入狗狗打架？5大招應對愛犬爭風吃醋：從日常照顧著手

如果您同時飼養兩隻以上的狗狗，多多少少也會發生狗狗們互咬的情況。



這通常是為了爭奪地盤、食物、玩具以及飼主的關愛，也就是爭風吃醋，因此除了上面的方面阻止狗狗打架，更重要的是要從日常生活來防範：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

如何正確介入狗狗打架？（unsplash@collins-lesulie）

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1. 如果您是先養一隻狗狗之後再養第二隻狗狗，記得第一隻養的狗狗要隨時保有優先權，像是先吃飯、先散步才不會引起第一隻嫉妒。

2. 儘量讓體型大的狗狗當老大，因為狗群的社會裡體型的大小是決定社會地位高低，寵物狗千萬不要因為小型狗可愛，就當著大狗面前又抱又親，這樣會造成狗狗不平衡的心理。

3. 不管那一隻狗當老大，記得你還是要教導狗狗的服從訓練，讓們明白你才是老大，這樣發生狗狗互相打鬥時，你就夠有份量阻止牠們的打鬥。

4. 當兩隻狗狗第一次打架時，除非情況變得失控，只要不會太過瘋狂咬傷彼此，建議你先暫時一旁觀察，不要插手介入狗狗的打鬥，自然會分出勝負，輸的一方就會臣服。

5. 如果要同時養兩隻狗，建議你養一公一母，因為同性相斥、異性相吸，比較不會有吵架爭鬥的情況發生。

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要是已經飼養兩隻同性的狗狗，可藉由給狗狗絕育改善狗狗的攻擊性。 當您自己養得狗狗發生互咬時，記得先處理較強勢的狗狗，因為您先保護較弱的一方，只會引起較強勢的狗狗心理更不平衡，反而追著弱勢的狗狗到處跑，所以先壓制強勢的狗狗，弱勢的狗狗自然會找地方躲起來，才能避免日後狗狗心理上的不平衡。

帶狗狗外出散步時會被其他的狗挑釁，甚至兩隻狗狗會互相咬成一團，這種情況最常發生在狗狗聚會的公園綠地。因為有一些不負責任的飼主任由自己的狗狗四處叫囂挑釁，甚至縱容自己的狗狗攻擊或是挑戰其他的狗狗。

咬傷別人的狗不但不道歉，反而沾沾自喜自己的狗狗很驍勇善戰，而此時想保護狗狗不被咬傷的狗爸狗媽們，會心急地用身體或手去阻擋打鬥中的狗狗，這時可憐的狗爸狗媽會被捲入這場瘋狂的打鬥，一不小心狗狗就會轉向攻擊咬你（甚至是您自己的狗狗也會），這種突然轉向攻擊的情況就稱做 「redirected aggression」。

為了避免狗爸狗媽們變成攻擊的對象, 用這些方法就能阻止狗狗打架了，如果你不制止還當成鬧劇來看，那麼有可能其他狗狗會傷害到你自己，這可就不是鬧著玩的事情了。

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