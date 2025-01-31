揭露貓咪最愛藏身的角落　從書櫥頂到馬桶墊　安全感來源竟在這裏

養貓的人，這樣一些畫面你的家裏也常有吧？那些以神秘優雅為座右銘的貓咪們總是待在讓我們看起來不可思議的地方，比如書櫃的頂上，某一個塵封多年的紙箱子裏，或者躲在一個連你都不知道的犄角旮旯兒，要麼就甜蜜地睡在讓人覺得惴惴不安的馬桶墊圈上。



看來，無論環境熟悉還是陌生，光天化日下的腳踏實地，就能給我們人類安全的感覺，而貓的天性卻決定牠們的安全感在別處。那是完全由牠獨自享用的領土，牠可以在那裏悠閒地梳理毛髮或者睡個長時間的午覺。其他的小貓都很自覺，從不到那個地方去，如果主人把牠們抱上去，牠們反而會身體僵硬，隨時開溜。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

揭開喵星人安全感的來源。（unsplash@lukas-parnican）

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貓是領地感很強的動物，無論家中的生活空間有多大，貓咪的數量有多少，牠們都需要有一塊屬於自己的地盤。當貓咪不在自己的領地當中時，就會感應到來自其他貓咪的氣味警告，表現出不安與驚慌失措。

另外，擁有一個制高點也會使貓覺得安全，這個高高在上的地點讓貓覺得周圍的環境都在自己的掌握之中。所以，作為這個群體中最高級別的首腦，小黃瓜的安全感就來自能在最高處全面地俯視自己的領地。

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最安全的地方，是我看不到「別人」的地方。如果家裏來了客人，會迅速地藏到被子裏，只要鑽進了被子，牠就迅速地安靜下來。其實，人從被子外面都能清楚地看到牠躲起來的樣子呢！為什麼牠會覺得被子裏安全呢？

你也是貓咪安全感的重要來源。（unsplash@mathias-huysmans）

大部分貓咪認為，暴露在陌生人面前非常危險，找掩體把自己好好藏起來會安全許多。而被子裏通常充滿了主人的味道，讓敏感的貓咪覺得非常安全。畢竟，主人才是貓咪們心中最可以信賴的。

另一方面，被棉被籠罩的小天地裏，受到了矇蔽的小貓會感到自己的領地擴大了，而黑暗也能充分增加貓咪的安全感。

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