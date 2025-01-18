為何擁有暹羅貓的毛色常常會出現變化？除年齡外還有這些因素

大家在提到暹羅貓的時候，我想不止是喜歡牠纖瘦、線條流暢的身材，也不止是暹羅貓那雙藍色的像一汪湖水的眼珠。而是暹羅貓那個會變化顏色的毛髮，小編從知道這個貓咪的品種的時候，也是覺得非常神奇。那你知道暹羅貓為什麼會變色嗎？



暹羅貓為什麼會變色？

暹羅貓為什麼會變色？（波奇網提供）

一般情況下，暹羅貓的毛色會隨著年齡、體溫 、環境溫度而變化，越冷越黑，越高溫越白，所以暹羅貓在遇到天氣冷、體溫降低、年齡變大的情況下會出現毛色越來越深的情況。因此不少剛從貓媽媽體內出生的小暹羅，通常毛色較白，隨著成長和體溫變化，開始出現深色的色塊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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暹羅貓為什麼會變色？（波奇網提供）

除了暹羅貓，還有一些跟暹羅貓一樣擁有重點色色塊的貓咪也會有類似的情況，比如說重點色布偶貓、喜馬拉雅波斯貓等貓咪，經常會有小時候都是白貓，長大後越來越黑的情況出現。

天冷、低溫的環境都會導致暹羅貓的毛色變黑，同時生病發燒的暹羅貓毛色也會變，主人可以根據貓咪的毛色有沒有變淡來判斷暹羅貓是否發燒。

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不過暹羅貓的毛色最終是會回歸原本的顏色的，也就是說無論是天氣、溫度還是自身體溫引起的毛色變化，都會隨著時間的推移逐漸恢復正常。

暹羅貓為什麼會變色？（波奇網提供）

所以，暹羅貓的毛髮真的是一個很神奇的存在，一隻小巧可愛的貓咪，居然有隨著溫度感官變化毛色的技能，真是讓人覺得非常的驚歎。你是不是也心動了，想養一隻暹羅貓呢？

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