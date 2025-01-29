高冷貓總不理人？掌握4種關鍵詞輕鬆抓住貓咪心：神奇咒語別亂用

貓咪是非常隨性的動物，有時呼喚牠的名字，牠們常常愛理不理。雖然這種酷酷的態度也是貓咪的獨特魅力，但身為鏟屎官我們，都希望能得到更多來自主子的回應。



日本寵物網站《ねこちゃんホンポ》便分享，只要對貓咪說出4種關鍵字，牠們幾乎都會產生反應，甚至還會主動靠過來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

喵：你在說什麼？再說一次！（unsplash@alex-perez-P）

4種神奇咒語輕鬆抓住貓咪心：

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1. 零食

零食（unsplash@ashwee）

對貓咪來說，沒有什麼比零食更有吸引力的了。當你說出跟零食相關的用詞，例如牠最愛的零食品牌名稱，或只是單純「零食」兩個字，牠們的眼睛會立刻發亮，甚至以飛快的速度衝到你身邊。

2. 飯飯

罐罐（unsplash@frederick-shaw）

美食是貓咪生活中的一大享受，所以牠們也對「吃飯」相關詞彙特別敏感，只要聽到「罐罐」、「雞肉」、「鮭魚」等牠們喜歡的食物名稱，就很容易有反應。

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3. 讚美的話

讚美的話（unsplash@paul-hanaoka）

就算是傲嬌的貓咪，聽到主人稱讚說「你好可愛喔」、「好漂亮」、「真帥」，牠們也會馬上驕傲地轉過頭來看著你，彷彿在說：「沒錯，你說的就是我！」

4. 害怕的詞

害怕的詞（unsplash@marko-blazevic）

除了提及喜歡的事物，貓咪害怕的東西也能引起牠們的注意。比如「看醫生」、「洗澡」、「要出門」等字眼，都可能讓貓咪警戒地轉過頭來。不過要注意，這類詞彙最好不要隨便使用，以免造成貓咪不必要的緊張。

雖然這些神奇咒語很有效，但請不要隨意用來戲弄貓咪。特別是食物相關的詞彙，如果只是為了吸引注意力而說出口，卻不給牠們吃的話，可能會讓貓咪感到失望。若是在談話中不小心說出了這些詞，看到貓咪充滿期待的眼神，建議還是給牠們一些獎勵，但要注意份量適中喔！

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