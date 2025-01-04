英國短毛貓日常照顧秘訣　飲食習慣、梳理毛髮與洗澡重點一文看清

英國短毛貓好養嗎？



飼養英國短毛貓要注意食盤要固定使用，不能隨便更換。英國短毛貓對食盤的變換很敏感，有時因換了食盤而拒食。要保持食盤的清潔。食盤底下可墊上報紙等，以便清掃。每次英國短毛貓吃剩的食物要倒掉，或收起來待下次餵食時和新鮮食物混合煮熟後餵食。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

英國短毛貓日常照顧秘訣（unsplash@lukas-parnican）

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餵食要定時定點。英國短毛貓進食的生物鐘一旦形成，就比較固定，不應隨意變更。英國短毛貓不喜歡在吵雜聲中和強光照射的地方吃食，如果有客人來訪，不要在英國短毛貓吃食時讓客人看你的英國短毛貓。

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英國短毛貓有用爪鈎取食物或把食物叼到食盤外邊吃的不良習慣。 一旦發現這種現象，要立即調教，使其改正。英國短毛貓喜食溫熱的食物。涼食和冷食容易引起消化功能紊亂，一般情況下，食物的溫度以30～40度為宜。英國短毛貓雖然飲水不多，但一定要備有充足的清潔飲水，用水必須是清水，而且每天都要換水。

英國短毛貓對梳理毛髮非常重要。另外，需要定時為牠們洗澡。洗澡不僅可使貓美觀、清潔，而且可以防治皮膚病和體外寄生蟲感染等作用。英國短毛貓夏天的時候很容易中暑，若中暑先要迅速將貓咪轉移到通風或者是背陰的地方，然後用冰塊或冰水幫助牠們降溫，最好是送英國短毛貓去看獸醫。

英國短毛貓日常照顧秘訣（unsplash@frederic-christian）

另外，英國短毛貓的被毛像絨布一般柔軟、厚實，很少脱落，容易打理。不過，貓一年四季都會脱毛，尤其是春、秋兩季的換毛季節。貓自己梳理會將毛吞入胃內，久而久之在胃內形成毛球，如不能通過嘔吐吐出，又不能及時通過腸道排出，滯留胃內，就會形成毛球堵塞，影響食慾，甚至危及生命。所以，如果其處在脱毛期，主人每天可以適量為其多梳理幾次毛。

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