貓貓健康｜預防貓咪頭號殺手慢性腎衰竭　8大建議讓貓咪乖乖喝水

寵物健康｜貓貓健康｜貓貓冷知識｜貓貓不愛喝水，是讓很多貓奴都頭痛的問題。現今家貓多數以吃乾糧為主，吸收水分較少，容易引發腎臟或泌尿道發炎等問題。事實上，貓貓容易患上腎臟病亦與牠們不愛喝、身體水份不足有重大關係！這次記者為大家整合8大建議，讓貓咪乖乖喝水！



貓貓健康｜貓貓頭號殺手慢性腎衰竭 15歲以上患病機率高達八成

腎衰竭是貓咪的第二大常見死因。有統計指出，十歲以上的熟齡貓咪，有約30-40%的比例會罹患慢性腎病，而隨著貓貓年齡增長，15歲以上的老貓罹患慢性腎病的機率更高達八成。腎衰竭是致命性的嚴重疾病，腎功能衰退，加上已損壞的腎臟情況不可逆轉，罹患慢性腎衰竭的貓咪幾乎難以痊癒。

貓奴的心願，就是貓咪肯乖乖的去喝水，不要令自己生病。(VCG)

貓貓健康｜貓咪天生不愛喝水 長期缺水易引發腎病／泌尿系統疾病

貓咪長期缺水，會令尿液濃度過高，引發泌尿系統疾病，例如尿道炎、膀胱炎等等。此外，沒有足夠的水分會減弱腎臟功能、引發腎臟疾病，例如腎結石、慢性腎衰竭等。有獸類專家則指出， 一隻貓咪每公斤應該喝60ml的水，例如4公斤的貓一天就要喝240ml。

貓咪每天所需飲水量(ml) = 體重(kg) x 60(ml)



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貓貓健康｜針筒灌水可造成心理壓力 8大建議讓貓咪乖乖喝水

不少貓奴為了讓貓咪喝水都想盡辦法，有人會選擇在食物中加水，亦有人會拿針筒灌貓喝水。貓行為獸醫師林子軒在社交平台中指出，透過濕食或罐頭加水等方法讓貓增加攝取的水分相對有效，但則不建議灌水行為，因為會為貓貓帶來壓力，貓咪在短時間內大量喝水亦無助於滿足每日所需飲水量。

此外，他亦建議貓奴可以透過增加不同形式的飲水盤擺設、靜置或流動水、無氣味干擾的擺設點等等，增加貓咪自主喝水的意願。以下亦整合出8個讓貓貓乖乖喝水的建議：

貓貓健康｜【1】 改餵濕糧

許多貓奴都貪方便，習慣餵主子食乾糧，但事實上，罐頭食品中的水份，一定會比乾糧為多。一般貓咪罐頭含水量約有80%是水分，所以一罐80克的貓罐頭，就大約含64克的水分。因此，給貓咪吃濕糧，便能有效為貓咪提供水分。但要留意如果突然由乾糧轉濕糧，可能貓咪會不習慣。應該循序漸進、慢慢轉換才可令貓咪適應不抗拒。

替貓咪換成濕糧的話，貓咪也能吸收更多水份。(VCG)

貓貓健康｜【2】 貓糧中加冰塊

有時候在貓糧中加上冰塊，可令貓咪對吃冰產生興趣。就像人類一樣，有時候貓咪也喜歡冰冷的感覺，想咬咬冰塊。而這些小冰塊便能為貓咪補充水份，亦可替貓咪消消暑。當然你也可嘗試在乾糧中加點水，讓貓咪一起吃下，但許多貓咪都不喜歡這樣吃。

給貓咪吃冰，可消暑又能補水。(VCG)

貓貓健康｜【3】 多放幾個水杯

在貓咪會經過的地方，多放一些裝有新鮮水的器皿，以增加牠去喝水的機會。另外，有指貓咪不喜歡用塑膠器皿來裝的水，因用塑膠材料裝的水，放久了會產生出奇怪的味道，令貓咪不想喝。而且塑膠也容易滋生細菌。建議使用陶瓷或玻璃等材質的器皿來盛水，這樣貓咪會比較喜歡去喝。也可試著用一些外型奇特、色彩艷麗的水杯，來誘牠喝水。

多放幾個裝了水的器皿在貓咪經常出入的地方，以便牠隨時喝水。(VCG)

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貓貓健康｜【4】 留意水杯位置

吃進肚子裡的東西，當然要注重衛生，所以給貓咪的水杯，亦應遠離廁所。而且有些貓咪不喜歡水杯放在食物碗旁邊，也不要放在經常有人進出或嘈吵的地方。這都會影響到貓咪飲水的心情。

把水杯放在貓砂旁，絕對不會是一個好的選擇。(VCG)

貓貓健康｜【5】 新鮮水

貓咪喜歡喝新鮮的水，長期被放在一旁的水，牠們會覺得不新鮮，而不想去喝。因此，可以的話，每天應至少換水1至2次，水杯或水碗也要洗乾淨後才再裝水，這樣牠才會肯喝。

經常換水保持水的新鮮，貓咪才會有意欲去喝。(VCG)

貓貓健康｜【6】 使用流動式飲水機

沒有什麼肯定的答案，但無可否認貓咪對洗手盤的流動水特別感興趣。獸醫Marty Becker便指，貓咪喜歡喝自來水的流水，是因為牠們覺得流水比較新鮮乾淨。而坊間也有不少給貓咪飲水的產品，如流動式飲水機，便可製作出水流動的效果，吸引貓咪去飲水。

會流動的水，似乎貓咪會更愛喝。（VCG）

貓貓健康｜【7】 有味的水

雖然大家都很想貓咪多喝點水，但絕對不能給貓咪飲汽水，這些人類的飲品對貓咪來說實在過甜，不應給貓咪喝。但可以嘗試用一些金槍魚汁或低鈉的雞湯來調味加到水中，這都可讓貓咪喝更多的水。一些特殊的味道，例如是貓罐頭的殘汁或加點鮮果汁到水裡，都會讓貓咪產生新鮮感而來喝水。

可給貓咪喝點湯，但不能加鹽。(VCG)

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貓貓健康｜【8】 改用寬口容器

貓咪不喜歡鬍鬚被觸碰到，所以建議改用寬口的器皿來盛水。那麼貓咪便可把整個臉埋進去喝水，不用擔心鬍鬚被撞到的問題。

貓咪不喜歡鬍子被觸碰，所以用寬口的器皿，或許能令貓咪更喜歡飲水。（VCG）

想貓咪身體健康，便要密切留意貓咪每天的飲水量。如果貓咪長時間沒有飲水，這有可能是牠身體有病而不想喝水，那麼便要盡快到獸醫處檢查，以免貓咪嚴重脫水，引起身體不適。