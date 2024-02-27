貓貓家居陷阱｜貓咪獨自在家極危險！8大居家隱藏危機貓奴要知

寵物安全｜貓貓冷知識｜養貓須知｜都市人要工作，每天獨留貓咪在家10多個小時是件很平常的事，但事實上，在家裡許多看似安全的地方其實暗藏著被貓奴忽略的危險！記者是次整合了8大居家隱藏危機，貓奴必睇！



貓貓家居危機｜貓咪獨自看家藏8大危機 應避免貓咪進入廚房／浴室？

貓貓家居陷阱【1】沒有安裝紗窗／貓窗網

好奇真的可以害死貓，已不知有多少獨留在家的貓咪，可能因為好奇或是受到驚嚇而逃出窗外，結果出現慘劇。因此，在決定養貓時便應該要安裝紗窗或貓窗網，如要獨留貓咪在家，便應檢查紗窗是否已關好，避免意外發生。

香港人都住高樓大廈，紗窗牢固就顯得更加重要。(VCG)

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貓貓家居陷阱【2】廚房陷阱

有些貓咪喜歡喝水龍頭滴下來的水，但如果廚房有刀子和剪刀，稍一不慎，便會令貓咪身陷險境。因此每次離家前，最好就是把廚房門關上，如果不能關門，也應該把洗手盆位置抹乾，以免貓咪在廚房滑倒。最好還能把利器都收藏好，以免貓咪踩到產生意外。

廚房裡有許多陷阱，應避免貓咪進入。(VCG)

貓貓家居陷阱【3】浴室用品有毒

浴室裡有著各種清潔用品，這些化學物質對貓咪都很危險，如果貓咪因好奇而偷吃，這可能引致中毒，又或是不慎沾到身上，便有機會引起皮膚敏感。因此應保持浴室乾爽，把沐浴露等收藏好，才能確保貓咪的安全。

浴室裡有許多東西，都貓咪來說都有潛在危險。(VCG)

貓貓家居陷阱【4】洗衣機

不少貓咪特別喜歡躲到洗衣機裡，無論是上揭式的洗衣機去看漩渦，又或是躲進前置式的洗衣機休息。真的有不少貓咪，就因為好奇心而掉到洗衣機裡。因此每次啟動洗衣機前，都應留意貓咪是否躲了進去。

貓咪喜歡捉迷藏，洗衣機也是牠喜歡躲起來的地方。(VCG)

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貓貓家居陷阱【5】組合櫃或書櫃

貓咪喜歡向上爬，而家中的書櫃往往是牠向上爬的最佳位置。當書櫃出現頭重腳輕的情況時，便隨時可能倒塌下來，如貓咪不慎被砸中，便可能會受傷。

貓咪喜歡往上爬，不時會把櫃子裡的東西都打翻，而且可能令整個櫃子倒下。(VCG)

貓貓家居陷阱【6】空袋子或繩子

貓咪喜歡鑽進盒子和袋子，這個捉迷藏的行為，應該帶給為不少貓奴痛苦。已不知有多少次，為了找貓咪而翻箱倒篋，但結果才發現貓咪就躲了在空鞋盒裡。有時候貓咪真的可以把身體塞到很狹窄的地方，你真的估不到。另外，一些長繩子也對貓咪有潛在危險，如毛線和繩子等，都容易纏住貓咪，輕則讓貓咪動彈不得，嚴重的話可能令貓咪窒息。

晃動的繩子會令貓咪產生好奇，但同時也充滿了危險。(VCG)

貓貓家居陷阱【7】曱甴藥、曱甴屋

有時候家中出現許多曱甴，都會放曱甴藥或曱甴屋去消滅這討厭的小蟲子。但要知道貓咪最喜歡追小昆蟲了，若因不慎踩到曱甴屋，或誤把曱甴藥吃進肚子裡，便相當危險。

貓咪有玩弄曱甴的習慣，因此用藥毒殺曱甴時要加倍留神。(VCG)

貓貓家居陷阱【8】室內盆栽

植物可以令家裡環境更美麗，但許多植物對貓狗都有害，輕則是食物中毒，引起嘔吐、腸胃不適、皮膚敏感。嚴重的話，更有可能致命。因此應避免讓貓咪接觸到盆栽。

許多植物對人沒影響，但對敏感的貓咪來說，可能會引起不適。(VCG)

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